എറണാകുളം: മെത്രാൻമാർക്ക് പുറമെ വൈദികരും അൽമായരും സന്യസ്തരും അടങ്ങുന്ന സഭ സിനഡ് രൂപീകരിക്കാൻ സിറോ മലബാർ സഭ തയ്യാറാവണമെന്ന് എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അൽമായ മുന്നേറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അൽമായ സിനഡിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നത്. നിലവിൽ മെത്രാൻമാർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന സിനഡാണ് സിറോ മലബാർ സഭയിലുള്ളത്.
പുതിയ സഭ സിനഡിൽ 50 ശതമാനം അൽമായരും 40 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാവണം. ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം, ബിഷപ്പുമാരുടെ നോമിനികൾ ഉണ്ടാവരുത്. സഭയുടെ നയരൂപീകരണ അധികാരം അത്തരം സഭാ സിനഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അൽമായ സിനഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അൽമായ സിനഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം
സിനഡ് ഓൺ സിനഡാലിറ്റിയുടെ അന്തിമ രേഖയിലെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കാൻ സിറോ മലബാർ സഭ തയ്യാറാവണമെന്ന് അൽമായ മുന്നേറ്റം പ്രസിഡൻ്റ് ഷൈജു ആൻ്റണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മെത്രാൻ സിനഡിന് ബദലായല്ല ഈ സിനഡൽ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. 'ഒരുമിച്ച് നടക്കുക' എന്നാണ് സിനഡ് എന്ന വാക്കിന് സഭ നൽകുന്ന അർഥം. അൽമായ മുന്നേറ്റം അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്ന് ഒരു സിനഡൽ സഭയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഭരണ ക്രമത്തിനായി നിർദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ, ബിഷപ്പുമാർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയത്. മെത്രാൻമാർ, സന്യസ്തർ, അൽമായർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സഭാ സിനഡ് നിലവിൽ വരണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം അൽമായ സിനഡിൽ ഉയർന്നെന്നും ഷൈജു ആൻ്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രൂപത സിനഡുകൾ രൂപീകരിക്കണം
ഓരോ രൂപതയ്ക്കും അധികാരങ്ങളുള്ള സിനഡ് വേണമെന്ന നിർദേശവും ഉയർന്നു. സഭയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് അൽമായ സിനഡിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മീഡിയ കമ്മിഷൻ അൽമായ സിനഡിനെതിരെയിറക്കിയ പ്രസ്താവന ബാലിശമാണ്. സഭയുടെ ജനാധിപത്യവത്കരണം ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആവശ്യമാണെന്നും ഷൈജു ആൻ്റണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സിനഡൽ കൗൺസിൽ, എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ അൽമായർ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ് സിറോ മലബാർ സഭ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അൽമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വക്താവ് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ പറഞ്ഞു. എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന ചില മെത്രാൻമാർ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സെൻ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക തുറക്കണം
കുർബാന തർക്കത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം കത്തിഡ്രൽ ബസിലിക്ക പൂട്ടിയിട്ട് 993 ദിവസമായി. ബസിലിക്ക തുറന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ 1000 ദിവസം തികയുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ബസിലിക്ക ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അൽമായ സിനഡ് യോഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അൽമായ മുന്നേറ്റം
സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധാർമികതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് അൽമായ മുന്നേറ്റം. സിറോ മലബാർ സഭയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ പ്രവർത്തിക്കാനല്ല ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. സിറോ മലബാർ സഭ സത്യത്തിനൊപ്പം നിന്നാൽ അൽമായ മുന്നേറ്റം ഒപ്പം നിൽക്കും, മറിച്ചായാൽ എതിർക്കും. അപ്പസ്തോലിക നേതൃത്വം അപ്പസ്തോലികമല്ലാത്തതു ചെയ്താൽ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വിഷയാധിഷ്ഠിതമാണെന്നും അൽമായ മുന്നേറ്റം വ്യക്തമാക്കി.
സിറോ മലബാർ സഭയുടെ നിലപാട്
സിറോ മലബാർ സഭയുടെ നിലപാടുകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ഈ സമ്മേളനം സഭയുടെ നന്മയെക്കാൾ അതിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സഭയുടെ അപ്പസ്തോലിക നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ ശൈലി വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് സിറോ മലബാർ സഭ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
