കോട്ടയം: കോതമംഗലത്തെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ പബ്ലിക്ക് അഫയേഴ്സ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിക്കുന്ന കേസാണിത്. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും' അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലഹരി, ചതിക്കപ്പെടൽ എന്നീ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ലൗ ജിഹാദ് എന്നത് നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ലവ് ജിഹാദ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ്' എന്നും ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ പറഞ്ഞു.
'ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാർക്ക് അടക്കം ആക്രമണങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാല് മാധ്യമങ്ങള് അവയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നില്ല. പ്രധാന സഭാ വിഭാഗമായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിവരങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങള് നൽകുന്നത്. കാസയുടെ നിലപാടിന് എതിരെയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനി.
കാസ സ്വതന്ത്ര സംഘടന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന അല്ല. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന. എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസരവാദ നിലപാടാണെന്നും' അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
