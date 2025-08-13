ETV Bharat / state

കോതമംഗലത്തെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യ; കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ - FR JAMES KOKKAVAYALIL RESPONSE

കോതമംഗലത്തെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതികരണവുമായി സിറോ മലബാർ സഭ. കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിറോ മലബാർ സഭ പബ്ലിക്ക് അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാ ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ.

KOTHAMANGALAM SUICIDE syro malabar church relegious conversion domestic abuse
Fr. James Kokkavayalil (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 8:48 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read

കോട്ടയം: കോതമംഗലത്തെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ പബ്ലിക്ക് അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിക്കുന്ന കേസാണിത്. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും' അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലഹരി, ചതിക്കപ്പെടൽ എന്നീ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ലൗ ജിഹാദ് എന്നത് നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ലവ്‌ ജിഹാദ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ്' എന്നും ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ പറഞ്ഞു.

ഫാ. ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാർക്ക് അടക്കം ആക്രമണങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അവയ്‌ക്ക് വേണ്ടത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നില്ല. പ്രധാന സഭാ വിഭാഗമായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിവരങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ നൽകുന്നത്. കാസയുടെ നിലപാടിന് എതിരെയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനി.

കാസ സ്വതന്ത്ര സംഘടന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന അല്ല. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന. എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസരവാദ നിലപാടാണെന്നും' അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കോതമംഗലത്തെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ പബ്ലിക്ക് അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും' അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലഹരി, ചതിക്കപ്പെടൽ എന്നീ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ലൗ ജിഹാദ് എന്നത് നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ലവ്‌ ജിഹാദ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ്' എന്നും ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ പറഞ്ഞു.

കാസ സ്വതന്ത്ര സംഘടന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന അല്ല. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന. എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസരവാദ നിലപാടാണെന്നും' അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Also Read: 2400 രൂപയ്ക്ക് ഹീറോ പ്ലഷര്‍, 7100 രൂപയ്ക്ക് പാഷന്‍ പ്രോ; എക്സൈസിന്‍റെ വാഹന ലേലം പൊടിപൊടിക്കുന്നു, കൂടുതല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വിറ്റത് തിരുവനന്തപുരത്ത്

കോട്ടയം: കോതമംഗലത്തെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ പബ്ലിക്ക് അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിക്കുന്ന കേസാണിത്. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും' അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലഹരി, ചതിക്കപ്പെടൽ എന്നീ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ലൗ ജിഹാദ് എന്നത് നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ലവ്‌ ജിഹാദ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ്' എന്നും ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ പറഞ്ഞു.

ഫാ. ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാർക്ക് അടക്കം ആക്രമണങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അവയ്‌ക്ക് വേണ്ടത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നില്ല. പ്രധാന സഭാ വിഭാഗമായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിവരങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ നൽകുന്നത്. കാസയുടെ നിലപാടിന് എതിരെയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനി.

കാസ സ്വതന്ത്ര സംഘടന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന അല്ല. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന. എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസരവാദ നിലപാടാണെന്നും' അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കോതമംഗലത്തെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ പബ്ലിക്ക് അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും' അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലഹരി, ചതിക്കപ്പെടൽ എന്നീ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ലൗ ജിഹാദ് എന്നത് നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ലവ്‌ ജിഹാദ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ്' എന്നും ജെയിംസ് കൊക്കാവയിലിൽ പറഞ്ഞു.

കാസ സ്വതന്ത്ര സംഘടന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന അല്ല. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന. എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസരവാദ നിലപാടാണെന്നും' അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Also Read: 2400 രൂപയ്ക്ക് ഹീറോ പ്ലഷര്‍, 7100 രൂപയ്ക്ക് പാഷന്‍ പ്രോ; എക്സൈസിന്‍റെ വാഹന ലേലം പൊടിപൊടിക്കുന്നു, കൂടുതല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വിറ്റത് തിരുവനന്തപുരത്ത്

Last Updated : August 13, 2025 at 9:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KOTHAMANGALAM SUICIDESYRO MALABAR CHURCHRELEGIOUS CONVERSIONDOMESTIC ABUSEFR JAMES KOKKAVAYALIL RESPONSE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.