ETV Bharat / state

പാംപ്ലാനിയെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നു; സിപിഎമ്മിനെതിരെ സിറോ മലബാർ സഭ - SYRO MALABAR CHURCH STATEMENT

പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നത്.

Archbishop Pamplany criticism CPM church relations Kerala political controversy church political views
Syro Malabar Church Expresses Displeasure with CPM's Criticism of Archbishop Pamplany (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: ആർച്ച്ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെ സിപിഎം നടത്തുന്ന വിമർശനത്തിൽ സിറോ മലബാർ സഭ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും, ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായിട്ടാണ് സഭ കാണുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

വിവാദമായത് നന്ദിപ്രകടനം

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട കത്തോലിക്ക സന്യാസിനിമാരുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർച്ച്ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഈ നന്ദി പ്രകടനം അനാവശ്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ അകാരണമായി ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും സഭ ആരോപിച്ചു. റബർ വില 300 രൂപയാക്കിയാൽ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പാംപ്ലാനിയുടെ മുൻ പ്രസ്താവനയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയില്ല. ശരിയെ അംഗീകരിക്കാനും തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും സഭയ്ക്ക് മടിയില്ലെന്നും, വിഷയങ്ങളോടുള്ള നിലപാടുകളിലാണ് സഭയുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആർക്ക് എപ്പോൾ നന്ദി പറയണം, ആരെ വിമർശിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ലെന്നും സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അനവസരത്തിലെ 'അവസരവാദി'

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ആർച്ച്ബിഷപ്പിനെ 'അവസരവാദി' എന്ന് വിളിച്ചതും, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവായ വി കെ സനോജ് ജർമൻ പാസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നീമോളറുമായി പാംപ്ലാനിയെ താരതമ്യം ചെയ്തതും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. ഈ വിമർശനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെയുള്ളതാണെന്ന് സഭയുടെ അനുകൂലികൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി എം വി ഗോവിന്ദൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിലെ വാഗ്വാദങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാനാണ് സാധ്യത.

എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ മറ്റ് വിമർശനങ്ങൾ

കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്ന വിഷയത്തിലും എം വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. ബിജെപി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്നതെന്നും, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളായ ജുഡീഷ്യറിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ആർഎസ്എസ്സിന് വിധേയപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പോരാട്ടം നല്ലതായിരുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

Also Read:- ന്യൂനമർദം, ചക്രവാതച്ചുഴി, മൺസൂൺ കാറ്റ്; കേരളത്തിൽ തീവ്രത കൂടിയ മഴ വരുന്നു

എറണാകുളം: ആർച്ച്ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെ സിപിഎം നടത്തുന്ന വിമർശനത്തിൽ സിറോ മലബാർ സഭ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും, ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായിട്ടാണ് സഭ കാണുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

വിവാദമായത് നന്ദിപ്രകടനം

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട കത്തോലിക്ക സന്യാസിനിമാരുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർച്ച്ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഈ നന്ദി പ്രകടനം അനാവശ്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ അകാരണമായി ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും സഭ ആരോപിച്ചു. റബർ വില 300 രൂപയാക്കിയാൽ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പാംപ്ലാനിയുടെ മുൻ പ്രസ്താവനയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയില്ല. ശരിയെ അംഗീകരിക്കാനും തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും സഭയ്ക്ക് മടിയില്ലെന്നും, വിഷയങ്ങളോടുള്ള നിലപാടുകളിലാണ് സഭയുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആർക്ക് എപ്പോൾ നന്ദി പറയണം, ആരെ വിമർശിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ലെന്നും സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അനവസരത്തിലെ 'അവസരവാദി'

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ആർച്ച്ബിഷപ്പിനെ 'അവസരവാദി' എന്ന് വിളിച്ചതും, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവായ വി കെ സനോജ് ജർമൻ പാസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നീമോളറുമായി പാംപ്ലാനിയെ താരതമ്യം ചെയ്തതും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. ഈ വിമർശനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെയുള്ളതാണെന്ന് സഭയുടെ അനുകൂലികൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി എം വി ഗോവിന്ദൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിലെ വാഗ്വാദങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാനാണ് സാധ്യത.

എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ മറ്റ് വിമർശനങ്ങൾ

കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്ന വിഷയത്തിലും എം വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. ബിജെപി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്നതെന്നും, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളായ ജുഡീഷ്യറിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ആർഎസ്എസ്സിന് വിധേയപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പോരാട്ടം നല്ലതായിരുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

Also Read:- ന്യൂനമർദം, ചക്രവാതച്ചുഴി, മൺസൂൺ കാറ്റ്; കേരളത്തിൽ തീവ്രത കൂടിയ മഴ വരുന്നു

For All Latest Updates

TAGGED:

ARCHBISHOP PAMPLANY CRITICISMCPM CHURCH RELATIONSKERALA POLITICAL CONTROVERSYCHURCH POLITICAL VIEWSSYRO MALABAR CHURCH STATEMENT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.