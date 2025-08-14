ETV Bharat / state

പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് സ്‌കൂള്‍ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് - SUSPECT ESCAPE CUSTODY ARRESTED

കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അസം സ്വദേശി പ്രസൻജിത്ത് ഇന്നലെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

FEROKE POLICE STATION KIDNAPPING SUSPECT KERALA POLICE SECURITY LAPSE KIDNAPPING SUSPECT ARRESTED
Kerala Police Launch Manhunt for Escaped Kidnapping Suspect in Feroke (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 7:24 AM IST

കോഴിക്കോട്: ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി ചാടിപ്പോയ പ്രതി പിടിയിൽ. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അസം സ്വദേശി പ്രസൻജിത്താണ് പിടിയിലായത്. ഫറോക്ക് സ്‌കൂളിൻ്റെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.

രാത്രിയിൽ വ്യാപകമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്ക് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദൂരെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫറോക്ക് ടൗണിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും നടത്തിയ വ്യാപകമായ തെരച്ചിലിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.

എസിപിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീടുകൾക്കിടയിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റാൻ്റ് തുടങ്ങി പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും പൊലീസ് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രസൻജിത്തിനെ ഇന്നലെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

പ്രതിയെ രാത്രി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി വിലങ്ങണിയിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പിൻവാതിൽ വഴി പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു. കൈകളിൽ വിലങ്ങുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രതിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്.

രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതായി പ്രദേശവാസികൾ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. അതിനിടെ പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് അന്വേഷണം നടക്കും. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ പിഴവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഈ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

