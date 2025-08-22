എറണാകുളം: തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. വോട്ടർപട്ടിക വിവാദത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപി വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചത്. താൻ എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കയറി കൊത്തിയതെന്നും പറഞ്ഞു. തന്നെ ആരും ദ്രോഹിക്കാനോ വിമർശിക്കാനോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, ചിലർ തന്നെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് പല റോളുകൾ ഉണ്ടെന്നും, തൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ബന്ധങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, അത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായി മാറരുതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വോട്ട് വിവാദത്തിൽ മറുപടി വേണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി
വോട്ട് ചേർക്കൽ വിവാദത്തിൽ തനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൃശൂരിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ സുരേഷ് ഗോപി കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം, വിടി ബൽറാം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് വോട്ട് മാറ്റിയത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും, സുരേഷ് ഗോപി തെറ്റായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെന്നും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.
"വാനരൻ" പരാമർശവും നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളും
നേരത്തെ, വോട്ടർപട്ടികയിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചവരെ "വാനരൻ" എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വിളിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഈ പരാമർശം അപലപനീയവും നിർഭാഗ്യകരവുമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി ഈ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ശിവൻകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ തെറ്റുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ആരോപിച്ചു. ഈ വിവാദങ്ങളിലെല്ലാം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൗനം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുന്നതാണെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് സുരേഷ് ഗോപി തെറ്റായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെന്ന് കാണിച്ച് കോൺഗ്രസ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം. ഈ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
