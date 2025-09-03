ETV Bharat / state

തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത്; ആരോപണവുമായി അനിൽ അക്കര - SURESH GOPI CONTROVERSY

തൃശൂരിൽ സ്ഥിരതാമസം എന്ന വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് മാറ്റിയെന്ന് അനിൽ അക്കര

Suresh Gopi Voter List Controversy Heats Up Ahead of Polls
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 10:24 AM IST

തൃശൂർ: കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്. സുരേഷ് ഗോപിക്കും കുടുംബത്തിനും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ അക്കര ആരോപിച്ചു. ശാസ്തമംഗലത്തെ 41ആം വാർഡിലാണ് നിലവിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കും കുടുംബത്തിനും വോട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തൃശൂരിലേക്ക് വോട്ട് മാറ്റിയതാണെന്നും അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞു. തൃശൂരിൽ സ്ഥിരതാമസം എന്ന വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് ചേർത്തുവെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പുതുക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിലും സുരേഷ് ഗോപിക്കും കുടുംബത്തിനും വോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണെന്നും, ഇത് സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിരതാമസക്കാരൻ എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്നും അനിൽ അക്കര ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആരോപിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടി എൻ പ്രതാപൻ നേരത്തെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ടി എൻ പ്രതാപൻ നൽകിയ ക്രിമിനൽ പരാതിയിലെ ഒരു പ്രധാന തെളിവായി മാറുകയാണ് ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വോട്ടർ പട്ടികയെന്നും അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടിക വിവാദത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഓഗസ്റ്റ് 22ന് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൈകാരികമായാണ് സംസാരിച്ചത്. താൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കയറി കൊത്തിയതെന്നും പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി നേരത്തെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, അത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായി മാറരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വോട്ട് ചേർക്കൽ വിവാദത്തിൽ തനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രതികരണം. ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. തൃശൂരിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സുരേഷ് ഗോപി കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം, വി ടി ബൽറാം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് വോട്ട് മാറ്റിയത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും, സുരേഷ് ഗോപി തെറ്റായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെന്നും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

