തൃശൂർ: വോട്ടർപ്പട്ടിക വിവാദങ്ങൾക്കിടെ തൃശൂരിലെ എംപിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപി ജില്ലയിലേക്ക്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന അദ്ദേഹം വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ തൃശൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടും. രാവിലെ 9.30ഓടെ തൃശൂരിലെത്തുന്ന സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ വൻ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സിപിഎം പ്രതിഷേധവും സംഘർഷവും
വോട്ടർപ്പട്ടിക വിവാദത്തിലും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേരൂരിലുള്ള ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ, സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ ചേരൂർ സ്വദേശി വിപിൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കാമ്പ് ഓഫിസിൻ്റെ ബോർഡിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചു.
ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. തുടർന്ന് പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലേക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിൽ സുരേഷ് ഗോപി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
കരിഓയിൽ ആക്രമണവും ആരോപണങ്ങളും
സിപിഎം നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞെങ്കിലും, ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് മതിലിന് മുകളിൽ കയറിയ ശേഷമാണ് വിപിൻ ബോർഡിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചത്. ബോർഡിൽ ചെരിപ്പ് മാല ഇടാനുള്ള വിപിൻ്റെ ശ്രമം പൊലീസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും, ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം സിപിഎം നേതാക്കൾ പൊലീസ് ജീപ്പിൽനിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഉന്തുംതള്ളിലും ലാത്തിച്ചാർജിലും ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിൻ സെബാസ്റ്റ്യന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും നിയമനടപടികളും
വോട്ടർപ്പട്ടിക വിവാദം തൃശൂരിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്നും വിജയിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത് ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ എത്തുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊലീസ് ജീപ്പിൽനിന്ന് പ്രതിയെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയെന്ന ആരോപണം ഗുരുതരമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർ സൂക്ഷിക്കുക; ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജും ഇമെയിലും പരിശോധിക്കാൻ നികുതി വകുപ്പ് വരുന്നു