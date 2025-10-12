ETV Bharat / state

കേന്ദ്രമന്ത്രി മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി; സദാനന്ദനെ പകരക്കാരനാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം

സിനിമാ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രിയാകാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി. നിലവിൽ തൻ്റെ വരുമാനം ഏറെ കുറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Union Minister Suresh Gopi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025

കണ്ണൂർ: കേന്ദ്രമന്ത്രി മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി. പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യസഭാംഗം സി സദാനന്ദനെ തൻ്റെ പകരക്കാരനാക്കണമെന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി സദാനന്ദൻ എംപിയുടെ ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സദാനന്ദൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയത് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. "എന്നെ മാറ്റിയ ശേഷം സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആത്മാർഥതയോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സദാനന്ദൻ്റെ എംപി ഓഫിസ് ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രി ഓഫിസായി ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് താന്‍ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, ടൂറിസം വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. 2016 ഒക്ടോബറിൽ മാത്രമാണ് താന്‍ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നതെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബിജെപി അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് താനെന്നും സുരേഷ്‌ഗോപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധിയെ മാനിച്ചായിരിക്കാം പാർട്ടി തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "സിനിമാ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രിയാകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല" ഗോപി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ തൻ്റെ വരുമാനം ഏറെ കുറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആരാണ് സി സദാനന്ദന്‍

രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്‌ത ബിജെപി നേതാവാണ് സി സദാനന്ദന്‍. കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിയാണ്. വിരമിച്ച ഹൈസ്‌കൂൾ അധ്യാപകനുമാണ്. കണ്ണൂരിലെ കൂത്തുപറമ്പ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി അദ്ദേഹം നേരത്തെ മത്സരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആർ‌എസ്‌എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകാര്യവാഹകായിരിക്കെ 1994 ജനുവരി 25-നുണ്ടായ സിപിഎം ആക്രമണത്തിൽ സി സദാനന്ദന് ഇരുകാലുകളും നഷ്‌ടമായിരുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍ വച്ച് സമാധാനത്തിനും ദേശീയ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വച്ച ജീവിതമാണ് സദാനന്ദൻ്റേതെന്ന് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ഈയിടെയാണ് സി സദാനന്ദനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതികൾ കീഴടങ്ങിയത്. സിപിഎമ്മുകാരായ എട്ട് പ്രതികളാണ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ മേൽകോടതികളിൽ അപ്പീൽ നൽകി ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു ഇവര്‍. സുപ്രീം കോടതി അപ്പീൽ തള്ളിയതോടെയാണ് പ്രതികള്‍ കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.

