Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

"സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണ്മാനില്ല"; പൊലീസിൽ പരാതി - SURESH GOPI MISSING COMPLAINT KSU

ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ വ്യാജ കേസിൽ പെടുത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിനുശേഷം മന്ത്രിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്ന് കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോകുൽ ഗുരുവായൂർ.

SURESH GOPI ksu nuns attack MISSING COMPLAINT
Union Minister Suresh Gopi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2025 at 1:39 PM IST

1 Min Read

തൃശൂർ: കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും തൃശൂർ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോകുൽ ഗുരുവായൂർ ആണ് തൃശൂർ ഈസ്‌റ്റ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ വ്യാജ കേസിൽ പെടുത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിനുശേഷം മന്ത്രിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്നും പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നൽകിയ പരാതിയിൽ ഗോകുൽ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികള്‍ മുൻപും ആവർത്തിച്ചുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പരാതിയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ എംപിയെ കാണാനില്ലെന്ന്. ഇതിനിടയിലാണ് കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകുന്നത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ മലയാളി കന്യാസ്ത്രീകളെ വ്യാജ കേസിൽ പെടുത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മന്ത്രിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്നും തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നുമാണ് കെഎസ്‌യു നേതാവിൻ്റെ ആവശ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൃശൂർ ഈസ്‌റ്റ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇമെയിൽ മുഖേനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോകുൽ പരാതി നൽകിയത്. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നൽകിയ പരാതിക്കൊപ്പം സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിടാനും കെഎസ്‌യു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കേസിലും 'വോട്ട് ചോരി' വിവാദത്തിലും അടക്കം ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ വിശദീകരണം നൽകാനോ പ്രതികരണം നടത്താനോ സുരേഷ് ഗോപി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പാർട്ടികളും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മൗനം തുടരുന്ന മന്ത്രിയുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൂടിയാണ് പരാതി നൽകാൻ കെഎസ്‌യു തയ്യാറായതെന്നും ഗോകുൽ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസിന് പൊലീസ് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കി. തൃശ്ശൂർ ചേറൂർ ഓഫിസിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചു.

Also Read: സ്വിഗി വഴി മദ്യ വിൽപനക്കൊരുങ്ങി ബെവ്‌കോ; നികുതി കുറച്ചാൽ ഇനിയും വരുമാനം കുതിക്കുമെന്ന് എംഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി

തൃശൂർ: കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും തൃശൂർ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോകുൽ ഗുരുവായൂർ ആണ് തൃശൂർ ഈസ്‌റ്റ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ വ്യാജ കേസിൽ പെടുത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിനുശേഷം മന്ത്രിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്നും പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നൽകിയ പരാതിയിൽ ഗോകുൽ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികള്‍ മുൻപും ആവർത്തിച്ചുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പരാതിയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ എംപിയെ കാണാനില്ലെന്ന്. ഇതിനിടയിലാണ് കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകുന്നത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ മലയാളി കന്യാസ്ത്രീകളെ വ്യാജ കേസിൽ പെടുത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മന്ത്രിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്നും തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നുമാണ് കെഎസ്‌യു നേതാവിൻ്റെ ആവശ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൃശൂർ ഈസ്‌റ്റ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇമെയിൽ മുഖേനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോകുൽ പരാതി നൽകിയത്. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നൽകിയ പരാതിക്കൊപ്പം സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിടാനും കെഎസ്‌യു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കേസിലും 'വോട്ട് ചോരി' വിവാദത്തിലും അടക്കം ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ വിശദീകരണം നൽകാനോ പ്രതികരണം നടത്താനോ സുരേഷ് ഗോപി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പാർട്ടികളും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മൗനം തുടരുന്ന മന്ത്രിയുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൂടിയാണ് പരാതി നൽകാൻ കെഎസ്‌യു തയ്യാറായതെന്നും ഗോകുൽ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസിന് പൊലീസ് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കി. തൃശ്ശൂർ ചേറൂർ ഓഫിസിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചു.

Also Read: സ്വിഗി വഴി മദ്യ വിൽപനക്കൊരുങ്ങി ബെവ്‌കോ; നികുതി കുറച്ചാൽ ഇനിയും വരുമാനം കുതിക്കുമെന്ന് എംഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി

For All Latest Updates

TAGGED:

SURESH GOPIKSUNUNS ATTACKMISSING COMPLAINTSURESH GOPI MISSING COMPLAINT KSU

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.