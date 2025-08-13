എറണാകുളം: ജാർഖണ്ഡിൽ അറസ്റ്റിലായ കന്യാസ്ത്രീ സിസ്റ്റർ പ്രീതി മേരിയുടെ അങ്കമാലിയിലെ വീട്ടിലും, കോതമംഗലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ടിടിസി വിദ്യാർഥിനിയുടെ വീട്ടിലും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സന്ദർശിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ച സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ വിമർശനമുയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം കന്യാസ്ത്രീയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചത്.
കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മോചനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചത് ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞതായി കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല.
ഇവിടെ നിന്ന് കോതമംഗലത്ത് ജീവനൊടുക്കിയ ടിടിസി വിദ്യാർഥിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി സുരേഷ് ഗോപി ബന്ധുക്കളെ കണ്ടു. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. മതം മാറാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. യുവതി ജീവനൊടുക്കുകയാണെന്ന് റമീസിനെയും അയാളുടെ ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചിരുന്നെന്നും, എന്നാൽ മരിച്ചോളൂ എന്നായിരുന്നു റമീസിൻ്റെ മറുപടിയെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ എൻഐഎ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു.
യുവതിയെ ശനിയാഴ്ചയാണ് വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ, തൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം റമീസാണെന്ന് യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നതോടെ പൊലീസ് റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റമീസിനെതിരെ കൂടുതൽ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമെതിരെയും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശമുണ്ട്.
ആലുവ യുസി കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളായിരുന്ന റമീസും യുവതിയും ഏറെക്കാലമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മതം മാറണമെന്ന് റമീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് യുവതി തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ, റമീസ് ഒരു അനാശാസ്യ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ മതം മാറാൻ തയാറല്ലെന്ന് യുവതി അറിയിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
തുടർന്ന് റജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, റജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിനെന്ന വ്യാജേന റമീസ് യുവതിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. മതം മാറിയാൽ മാത്രം പോരാ റമീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്ന നിബന്ധന കൂടി വച്ചതോടെ യുവതി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.
അമ്മയും സഹോദരനും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ജോലിക്ക് പോയ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും അപ്പോഴേക്കും യുവതി മരിച്ചതായും ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
