തൃശൂർ: വോട്ടർപ്പട്ടിക വിവാദങ്ങൾക്കിടെ തൃശൂരിലെ എംപിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരില്. രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെ തൃശൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് എത്തിയ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് സ്വീകരണം ഒരുക്കി. മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വലിയ സ്വീകരണമാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പ്രവര്ത്തകര് ഒരുക്കിയത്.
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ അദ്ദേഹം വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിലാണ് തൃശൂരില് എത്തിയത്. റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിക്കാന് മുതിര്ന്നില്ല. വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്കിടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി സ്വന്തം മണ്ഡലത്തില് എത്തിയത്.
കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് ഒരുക്കിയത്. റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് അശ്വിനി ഹോസ്പിറ്റലില് എത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജില് പരിക്കേറ്റ പ്രവര്ത്തകരെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം ക്യാംപ് ഓഫിസിലേക്ക് എത്തും.
വോട്ടർപ്പട്ടിക വിവാദത്തിലും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേരൂരിലുള്ള ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ, സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ ചേരൂർ സ്വദേശി വിപിൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കാമ്പ് ഓഫിസിൻ്റെ ബോർഡിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചു.
ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. തുടർന്ന് പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലേക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിൽ സുരേഷ് ഗോപി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
സിപിഎം നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞെങ്കിലും, ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് മതിലിന് മുകളിൽ കയറിയ ശേഷമാണ് വിപിൻ ബോർഡിൽ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചത്. ബോർഡിൽ ചെരിപ്പ് മാല ഇടാനുള്ള വിപിൻ്റെ ശ്രമം പൊലീസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും, ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം സിപിഎം നേതാക്കൾ പൊലീസ് ജീപ്പിൽനിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഉന്തുംതള്ളിലും ലാത്തിച്ചാർജിലും ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിൻ സെബാസ്റ്റ്യന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
വോട്ടർപ്പട്ടിക വിവാദം തൃശൂരിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്നും വിജയിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത് ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഓഫിസ് സിപിഎം ആക്രമിച്ചതില് പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി ഇന്നു രാവിലെ തൃശൂര് കമ്മിഷണര് ഓഫിസിലേക്ക് മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ സുരേന്ദ്രന് , ശോഭ സുരേന്ദ്രന് തുടങ്ങിയ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാര്ച്ച്.