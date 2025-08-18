തിരുവനന്തപുരം: വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ചവരെ 'വാനരൻ' എന്ന് വിളിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും. ഈ പരാമർശം അപലപനീയവും നിർഭാഗ്യകരവുമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ചേർന്ന വാക്കുകളല്ല ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'സുരേഷ് ഗോപി മാപ്പ് പറയണം'
വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുതാര്യതക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ഇത്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള പൗരൻമാരുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കും. അതിനാൽ സുരേഷ് ഗോപി ഈ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് പൊതു സമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് കൂടിയായ ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ താൻ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഇടതു പക്ഷത്തിൻ്റെയും ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മറുപടി നൽകുമെന്നും വോട്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരെ 'വാനരൻമാർ' എന്നും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ 'വാനരൻമാർക്ക്' കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ജനശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 'വാനരൻ' പരാമർശത്തിനെതിരെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് താജറ്റ് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. അത്തരം ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ തെറ്റുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനും ജനശ്രദ്ധ മാറ്റാനുമാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും താജറ്റ് ആരോപിച്ചു. സുരേഷ് ഗോപി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാണ് 'വാനരൻ' എന്ന് വിളിച്ചതെന്നും, ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുകാരണവശാലും പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് സുരേഷ് ഗോപി തെറ്റായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരുചേർത്തത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്.
