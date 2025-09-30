'ആലപ്പുഴയിൽ എയിംസ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്': സുരേഷ് ഗോപി
തൃശൂരിൽനിന്ന് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് എയിംസ് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി. എയിംസിനെക്കുറിച്ചല്ല, ഫോറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെക്കുറിച്ചാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
Published : September 30, 2025 at 5:26 PM IST
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തൃശൂരിൻ്റെ എംപി എന്ന നിലയിൽ അത് എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം, ടൂറിസം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി.
എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ നിലപാട്
കേരളത്തിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് താൻ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൻ്റെ ആവർത്തനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായമെന്നും ആരെയും എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല തൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൃശൂരിൽനിന്ന് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് എയിംസ് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അത്തരത്തിൽ ഒരു വാഗ്ദാനവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തൃശൂർ എംപി പറഞ്ഞു.
ഇത് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ, സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എയിംസ് ആലപ്പുഴയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞെന്ന ആരോപണം സുരേഷ് ഗോപി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എയിംസിനെക്കുറിച്ചല്ലെന്നും, തൃശൂരിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ (Central Forensic Science Research Laboratory and Training Institute) കുറിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഫോറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംബന്ധിച്ച പരാമർശം
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തൃശൂരിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തൃശൂരിൽ ഭൂമി ലഭ്യമല്ലെന്നും, കേരളത്തിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാമെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചത്. അങ്ങനെ അവർ (സംസ്ഥാന സർക്കാർ) അത്ര നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന് നൽകണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ഇത് മനഃപൂർവം വളച്ചൊടിച്ച്, ആലപ്പുഴയിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ആരോപിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ
എയിംസ് ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ബിജെപി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎം ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം അനാവശ്യമായ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിമർശിച്ചു.
