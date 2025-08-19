ETV Bharat / state

റോഡില്‍ കിടക്കാനാണെങ്കില്‍ ടോള്‍ വേണ്ട; പാലിയേക്കരയിലെ ടോള്‍ പിരിവ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതി - PALIYEKKARA TOLL

റോഡിന്‍റെ മോശം അവസ്ഥ കാരണം കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തില്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

ന്യൂഡല്‍ഹി: തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ കാരണം പാലിയേക്കര ടോള്‍ ബൂത്തിലെ ടോള്‍ പിരിവ് താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ച കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു.

ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്‍എച്ച്എഐ)യും ടോള്‍ പിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനവും സമര്‍പ്പിച്ച അപ്പീലുകള്‍ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആര്‍. ഗവായി, ജസ്റ്റിസ് കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിര്‍ണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. റോഡിന്‍റെ മോശം അവസ്ഥ കാരണം കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തില്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

'ഒരു മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് 11 മണിക്കൂര്‍ കൂടി അധികം എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ യാത്രക്കാര്‍ എന്തിനാണ് ടോള്‍ നല്‍കേണ്ടത്?' എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായി ചോദിച്ചു. റോഡിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ജഡ്ജിമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണുത്തി പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ ശരിയായി നടക്കാത്തതിനാലും കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലവും നാല് ആഴ്ചത്തേക്ക് ടോള്‍ പിരിവ് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 6-ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഹൈവേ സുഗമമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ടോള്‍ ഈടാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

എന്‍എച്ച്എഐക്ക് വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്തയും, ടോള്‍ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ശ്യാം ദിവാന്‍ എന്നിവരും സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹാജരായി. ടോള്‍ പിരിവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയ യാത്രക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ജയന്ത് മുത്തുരാജും ഹാജരായി.

സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാന്‍ എന്‍എച്ച്എഐക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ അവരില്‍ നിന്ന് പണം പിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ നിലപാടിനെ സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിച്ചു.

