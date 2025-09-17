ETV Bharat / state

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമല ക്ഷേത്രപരിസരത്തും പമ്പാനദിയുടെ തീരത്തുമായി നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താനായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്.

AYYAPPA SANGAMAM SABARIMALA NEWS LATEST NEWS IN MALAYALAM ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം
സുപ്രീം കോടതി (ഫയല്‍) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇതിന് അനുമതി നല്‍കിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ശബരിമല ക്ഷേത്രപരിസരത്തും പമ്പാനദിയുടെ തീരത്തുമായി നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താനായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് (ടിഡിബി) ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.

ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് എ.എസ്. ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് നടപടി. ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. നിരവധി പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാല്‍ ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിഗണിക്കുകയും പരിപാടിക്കായി വിശദമായ മാർഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) കേരള സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20-നാണ് പമ്പയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്തരെ അണിനിരത്തുക, ആശയങ്ങളും വിഭവങ്ങളും സൃഷ്‌ടിക്കുക, ഏകീകൃത ആത്മീയ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ തീർഥാടനത്തിന്‍റെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ. പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിനുള്ളില്‍ നടത്തുന്ന സംഗമത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച ഹർജിക്കാർ, ഒരു സംസ്ഥാനം ഇത്തരമൊരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് മതേതരത്വത്തിന്‍റെ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാകുമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ, പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ് ടിഡിബിയുടെ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതീതമാണെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംഘടനാ പിന്തുണ മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.

പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് 3000 പേരെ

ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമായി 4864 ഭക്തരാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത 3000 പേരെയാണ് പ്രതിനിധികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ പ്രതിനിധികളെ കൂടാതെ ടിഡിബി ക്ഷണിച്ച സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക-സാമുദായിക സംഘടനകളിലെ പ്രതിനിധികളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ALSO READ: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി; പന്തളം കൊട്ടാരം വിട്ടുനിൽക്കും

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാർ, മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, വിദേശ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

AYYAPPA SANGAMAMSABARIMALA NEWSLATEST NEWS IN MALAYALAMആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമംSC ON GLOBAL AYYAPPA DEVOTEES MEET

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.