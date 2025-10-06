'രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ പുറത്തു മതി, കോടതിയിൽ വേണ്ട'; മാത്യൂ കുഴല്നാടന് സുപ്രീം കോടതി വിമര്ശനം, മാസപ്പടി കേസിലെ ഹര്ജി തള്ളി
ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് വെറും സംശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ വ്യക്തമായ വസ്തുതകൾ കുഴൽനാടന്റെ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേ നിലപാട് നിലനിര്ത്തിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയും മാത്യു കുഴല്നാടന്റെ ഹര്ജി തള്ളിയത്.
Published : October 6, 2025 at 12:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണാ വിജയൻ എന്നിവരെതിരേ മാസപ്പടി കേസില് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ മാത്യു കുഴൽനാടൻ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി ഹര്ജി തള്ളിയത്.
വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരായ ഹർജികൾ കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു കുഴൽനാടൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.ഹർജി പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോള് "രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ പുറത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടത്തുക, കോടതിയിൽ അല്ല" എന്ന വിമര്ശനവും മാത്യു കുഴല്നാടനെതിരെ ബി.ആർ. ഗവായ് ഉന്നയിച്ചു.
ഹൈക്കോടതി തന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പരാതിയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതായി സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗുരു കൃഷ്ണകുമാർ വാദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ "അത് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല" എന്നും മറുപടി നൽകി.
കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയുടെ കമ്പനിയായ എക്സാലജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് മാസത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും വീണയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയെന്നായിരുന്നു കുഴൽനാടന്റെ ഹർജിയിലെ ആരോപണം.
ഐടി, മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾക്കെന്ന പേരിലാണ് ഈ തുക നൽകിയതെന്നും യാതൊരു സേവനവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സി.എം.ആർ.എൽ വരുമാന നികുതി സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിൽ സമ്മതിച്ചതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
മാസപ്പടി വിവാദം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ്റെ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് "മാസപ്പടി" എന്ന പേരിൽ പണം നൽകി എന്ന ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തലോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിക്കുന്നത്. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെയാണ് ഈ പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തുടർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എസ്എഫ്ഐഒ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോകായുക്തയിൽ ഹർജി വന്നെങ്കിലും, മതിയായ തെളിവുകളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തള്ളിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നീട് എസ്എഫ്ഐഒ റിപ്പോർടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി എത്തിയത്.
