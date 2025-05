ETV Bharat / state

കെപിസിസിയെ നയിക്കാന്‍ ഇനി സണ്ണി ജോസഫ്; യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറായി അടൂര്‍പ്രകാശ്, നേതൃനിരയില്‍ അടിമുടി മാറ്റവുമായി ഹൈക്കമാൻഡ് - NEW KPCC PRESIDENT SUNNY JOSEPH

Sunny Joseph ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 8, 2025 at 6:25 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 7:02 PM IST 2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് തലപ്പത്ത് വന്‍ അഴിച്ചുപണിയുമായി ഹൈക്കമാന്‍ഡ്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കെ സുധാകരനെ മാറ്റി. എംഎല്‍എയും കണ്ണൂര്‍ മുന്‍ ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റുമായ സണ്ണി ജോസഫാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷന്‍. യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് എംഎം ഹസനേയും മാറ്റി. അടൂര്‍പ്രകാശ് എംപിയാണ് പുതിയ കണ്‍വീനര്‍. കെപിസിസിക്ക് മൂന്ന് പുതിയ വര്‍ക്കിങ്ങ് പ്രസിഡന്‍റുമാരേയും നിയമിച്ചു. എപി അനില്‍കുമാര്‍, പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്, ഷാഫി പറമ്പില്‍ എന്നിവരാകും പുതിയ വര്‍ക്കിങ്ങ് പ്രസിഡന്‍റുമാര്‍. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദം ഒഴിഞ്ഞ കെ സുധാകരനെ പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയില്‍ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവാക്കി. യുഡിഎഫ് ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മാത്രം മാറ്റമില്ല. എഐസിസി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് (ETV Bharat) കെ പി സിസി അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയില്‍ കെ സുധാകരനും വര്‍ക്കിങ്ങ് പ്രസിഡണ്ടുമാരെന്ന നിലയില്‍ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്, ടി എന്‍ പ്രതാപന്‍, ടി സിദ്ധിഖ് എന്നിവര്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പാര്‍ട്ടി നനന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതായി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ എ ഐ സിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു. യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറെന്ന നിലയില്‍ എം എം ഹസന്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ക്കും പാര്‍ട്ടി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Last Updated : May 8, 2025 at 7:02 PM IST