സ്വർണത്തിൽ തീരുമാനം വേണം; ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തട്ടിപ്പെന്ന് സണ്ണി ജോസഫും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപിയും
Published : September 20, 2025 at 1:49 PM IST
കാസർകോട്: സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ട് മതി മറ്റുള്ളവയിൽ പ്രതികരണമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തട്ടിപ്പാണെന്നും സ്വർണം അടിച്ച് മാറ്റിയാണോ സംഗമം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കെപിസിസി ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, കെ ജെ ഷൈൻ വിവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ പ്രതികരിക്കാതെ മടങ്ങി.
യോഗി ആദിത്യനാഥ് കത്ത്: സി.പി.എം- ബിജെപി ബന്ധം വ്യക്തമായെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി
യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ കത്ത് പുറത്തുവന്നതോടെ സിപിഎം- ബിജെപി ബന്ധം തെളിഞ്ഞെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു. യോഗി ആദിത്യനാഥ് പിന്തുടരുന്ന അതേ പാതയാണ് കേരള സർക്കാരും പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. "ഭഗവാന് എന്തിനാണ് പാറാവ് എന്നാണ് പണ്ട് നായനാർ ചോദിച്ചത്, ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പന് പാറാവ് നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ്," അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ നിഗൂഢത മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് എൻഎസ്എസ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമ്പോൾ അവർ നിലപാട് മാറ്റുമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു
അതേസമയം ശബരിമലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പമ്പാമണപ്പുറത്ത് നടന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരിതെളിയിച്ചു. രാവിലെ നടന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തില് മൂവായിരത്തിലേറെ ഭക്തരെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചത്. ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവനാണ് സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ.
യഥാർഥ ഭക്തരുടെ സഹകരണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സംഗമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭക്തി കേവലം പരിവേഷമായി അണിയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അജൻഡകളുണ്ടാകാം, താത്പര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സംഗമം തടയാൻ ശ്രമം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങളെ സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ ഒരു പൈസയും എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ദേവസ്വം ബോർഡിന് സർക്കാർ പണം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തുച്ഛ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്തിതിരി തെളിയുന്നത്, ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ പട്ടിണിയാകാത്തത്. ശബരിമല മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ആരംഭിച്ച 2011 മുതൽ നാളിതുവരെ 148 കോടി രൂപ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചു. 'എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഗമം' എന്നു ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച്, തീർഥാടന പ്രവാഹം വർധിക്കുമ്പോൾ, അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു ചിന്തിക്കണം. ചിലർ സംഗമം തടയാൻ കോടതിയിൽ പോയത് ഖേദകരമാണ്. അയ്യപ്പഭക്തിയോ വനപരിപാലനത്തിനുള്ള താത്പര്യമോ വിശ്വാസപരമായ ശുദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ല അവരെ അതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വിവിധ ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ
പതിനഞ്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ 3,500 പ്രതിനിധികൾ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഭജനയ്ക്കുശേഷം പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രാർഥനയോടെയാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് സെഷനുകളിലായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ റവന്യു (ദേവസ്വം) വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എംജി രാജമാണിക്യം സമീപനരേഖ അവതരിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് സമാന്തര ചർച്ചകളും നടക്കും.
ഉച്ചയ്ക്ക് തത്വമസി, ശ്രീരാമ സാകേതം, ശബരി എന്നീ വേദികളിലായി ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, ആത്മീയ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട്, ശബരിമലയിലെ ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണവും തയാറെടുപ്പുകളും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരേസമയം ചർച്ചകൾ നടക്കും. വിജയ് യേശുദാസ് നയിക്കുന്ന അയ്യപ്പഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ സംഗീതപരിപാടിയും വൈകിട്ട് ചർച്ചകളുടെ സമാഹരണവും നടക്കും. അതിനുശേഷം പ്രതിനിധികൾക്ക് ശബരിമല ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.