ഇത് വെറും ബൈക്ക് അല്ല, ജീവൻ രക്ഷിക്കും 'സൂപ്പർ ബൈക്ക്'; അപകടം നടന്നാൽ പറന്നെത്തും 'മിനി ഫയർ ഫോഴ്‌സ്'

സ്വന്തം ബൈക്കിൽ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിച്ച് ഒരു മിനി ഫയർ ഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കിഴിശേരി സ്വദേശി ചിറ്റങ്ങാടൻ സുനിൽ ബാബു. സിവിൽ ഡിഫൻസ് സജീവ അംഗമാണ് സുനിലിൻ്റെ 'ബൈക്ക്' വിശേഷങ്ങളിലൂടെ..

MR SUNIL BABU MINI FIRE FORCE LIFE SAVING MISSIONS MINI FIRE FORCE ON BIKE
Mr Sunil Babu Equips His Bike with Mini Fire Force for Life-Saving Missions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: എന്തെങ്കിലും അപകടം നടന്നാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഏറെ നിർണായകമാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങള്‍. ഒരു ജീവൻ്റെ വിലയുള്ള സെക്കൻ്റുകളും മിനിറ്റുകളും ആയിരിക്കും ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കടന്നു പോകുക. മലപ്പുറത്തും സമീപ ജില്ലകളിലുമുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. വിവരമറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവിടെയെത്തുന്ന ഒരു 'ലൈഫ്‌ സേവിങ് മാൻ' ഉണ്ട് അങ്ങ് കിഴിശേരിയിൽ.

മഞ്ചേരി ഫയർഫോഴ്‌സ് സിവിൽ ഡിഫൻസിൻ്റെ സജീവ അംഗമായ ചിറ്റങ്ങാടൻ സുനിൽ ബാബു. വെറുതെ ഓടിയെത്തുന്നതല്ല സുനിൽ ബാബു. സുനിൽ ബാബു എത്തുന്ന ബൈക്ക് ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന മിനി ഫയർ ഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റാണ്. കണ്ടാൽ ഒരു ഹിമാലൻ ട്രിപ്പിന് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ബൈക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.

അപകടം നടന്നാൽ ഓടിയെത്താൻ ‘മിനി ഫയർഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റ്' ഒരുക്കി സുനിൽ ബാബു (ETV Bharat)

ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട സകല സാമഗ്രികളും സജ്ജമാക്കിയ മൊബൈൽ ഫയർഫോഴ്‌സ് വാഹനമാണിത്. സ്വന്തം ബൈക്കിൽ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് ‘ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് വെഹിക്കിൾ’ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചിറ്റങ്ങാടൻ സുനിൽ ബാബു.

അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ കൈവശം വേണമെന്നതിനാലാണ് ഇരുചക്രത്തെ ഇത്തരത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയത്. ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ബിപി മോണിറ്ററിങ്, ഓക്‌സിജൻ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, ഓക്‌സി മീറ്റർ, ഗ്ലൂക്കോ മീറ്റർ, ബാൻഡേജ്, റിബ്‌സ്, പെയിൻ കില്ലർ, മിനി ഗ്രൈൻഡർ എന്നീ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.

എന്നാൽ ഞെട്ടാൻ വേറെയും പലതുണ്ട് ഈ 'സൂപ്പർ' ബൈക്കിൽ. വാഹനങ്ങളിലെ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം, അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ, സെർച് ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങി അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട എല്ലാം സെറ്റാണിവിടെ. ഇവയെല്ലാം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി വാഹനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുനിൽ ബാബു.

ഒരു അപകടം നടന്നാൽ പ്രാഥമിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഉടൻ തുടങ്ങണം. അതിനാണ് ഈ ബൈക്ക് സജ്ജീകരിച്ചത്. കിണറ്റിൽ വീണയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ഓക്‌സിജൻ സപ്പോർട്ടർ, അപകടം പറ്റി വണ്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടന്നാൽ അവരെ രക്ഷിക്കാനായി വണ്ടിയുടെ ബോഡി, സീറ്റ് എന്നിവ മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന കട്ടർ വരെ വാഹനത്തിലുണ്ടെന്ന് സുനിൽ ബാബു പറയുന്നു.

അറ്റാക്ക് വന്നയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനുണ്ട്. അതിൻ്റെ അഭാവം മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൂടെ ലഭിച്ചാൽ 100 ശതമാനവും വാഹനം സജ്ജമാകുമെന്നും സുനിൽ ബാബു പറയുന്നു. മഞ്ചേരി ഫയർഫോഴ്‌സ് സിവിൽ ഡിഫൻസിൻ്റെ സജീവ അംഗം കൂടിയായ സുനിൽ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം അപകട സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയാണ് പ്രാഥമിക സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

പലപ്പോഴും ആംബുലൻസോ ഫയർഫോഴ്‌സ് വാഹനങ്ങളോ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സുനിൽ ബാബുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈക്കും സ്ഥലത്തെത്താറുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട ആദ്യ സഹായങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന നിർണായക സഹായങ്ങൾ പോലും, ഇങ്ങനെ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ “മിനി ഫയർഫോഴ്‌സ് ബൈക്ക്” സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്.

