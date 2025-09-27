ETV Bharat / state

തീരുമാനം ഒന്നു കൂടി കടുപ്പിച്ച് എന്‍എസ്എസ്; ശബരിമല നിലപാടിൻ്റെ പേരില്‍ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നോക്കാനറിയാമെന്ന് സുകുമാരന്‍ നായര്‍

ഇന്ന് എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന പൊതുയോഗത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു തീരുമാനത്തില്‍ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഹൃദയം തകര്‍ക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം ഒരിക്കല്‍ കൂടി എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നുണ്ടായത്

എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനം, ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍ (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം/കോട്ടയം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചു മുന്നോട്ടു വന്ന എന്‍എസ്എസിനു മനം മാറ്റമില്ല. എന്‍എസ്എസ് തീരുമാനത്തില്‍ ഞെട്ടലിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മറ്റൊരു പ്രഹരം കൂടി ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരന്‍നായരില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. ഇന്ന് എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന പൊതുയോഗത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു തീരുമാനത്തില്‍ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഹൃദയം തകര്‍ക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം ഒരിക്കല്‍ കൂടി എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. ഇതോടെ നഷ്ട ലഘൂകരണത്തിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പില്‍ സജീവമായി.

തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്ത വര്‍ഷമാദ്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എന്‍എസ്എസിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം പരിഗണിക്കുന്നത്. അനുനയ നീക്കങ്ങളോട് സുകുമാരന്‍നായരുടെ സമീപനം നിര്‍ണായകമായിരിക്കും. എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ആര്‍ക്കും വരാമെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചയില്ലെന്നും സുകുമാരന്‍ നായര്‍ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടു വ്യക്തമാക്കിയതില്‍ നിന്നുതന്നെ തത്കാലം നിലപാടു മയപ്പെടുത്താനില്ലെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണ്.

എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഒരു നിലപാടു മാറ്റത്തിലേക്ക് പൊടുന്നനേ എന്‍എസ്എസിനെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ച സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് യുഡിഎഫില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്നു നടന്ന എന്‍എസ്എസ് പൊതുയോഗത്തില്‍ സുകുമാരന്‍ നായരുടെ തീരുമാനത്തിന് പരിപൂര്‍ണ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ വരുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നേരിട്ടോളാമെന്നും യോഗത്തിനു ശേഷം സുകുമാരന്‍ നായര്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ശബരിമല സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും സുകുമാരന്‍ നായര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം എന്‍എസ്എസിൻ്റെ എല്‍ഡിഎഫ് അനുകൂല നിലപാട് ഇതാദ്യമല്ല. 1996ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍എസ്എസ് എല്‍ഡിഎഫിന് അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നരസിംഹറാവു പെരുന്നയിലെ മന്നം സമാധി സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഭടന്‍മാര്‍ പാദരക്ഷ ധരിച്ച് സമാധി മണ്ഡപത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ച് മന്നത്തെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അന്ന് എല്‍ഡിഎഫിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അക്കാലത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പു പോരിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ കരുണാകരനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റി നരസിംഹറാവു എ കെ ആൻ്റണിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിലുള്ള എന്‍എസ്എസിൻ്റെ നീരസം കൂടിയായിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തിനു പിന്നില്‍. 1996ല്‍ എകെ ആൻ്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു.

പിന്നാലെയാണ് ഇരു മുന്നണികളോടും തുല്യ അകലം എന്ന സമദൂര സിദ്ധാന്തം എന്‍എസ്എസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത്രയും കാലം ആ തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നു പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും പൊതുവേ കോണ്‍ഗ്രസിനോട് അനുഭാവ പൂര്‍ണമായ സമീപനമായിരുന്നു എന്‍എസ്എസ് സ്വീകരിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. എങ്കിലും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശത്തിന് ശേഷം സിപിഎമ്മിനും എല്‍ഡിഎഫിനുമെതിരെ കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്ന എന്‍എസ്എസ് പൊടുന്നനേ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ പേരില്‍ സര്‍ക്കാരിന് അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നില്‍ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്. മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷ നേതൃ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷം എന്‍എസ്എസുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ നിലപാടും യുഡിഎഫില്‍ വിമര്‍ശന വിധേയമായിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത തവണ 100 സീറ്റില്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചാല്‍ മാത്രം പോര, അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ കൂടി ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സതീശനായില്ലെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. മുന്‍പ് എംഎല്‍എ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോള്‍ സാമുദായിക നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങില്ലെന്നു നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായപ്പോഴും ഇരുമ്പുലക്കയായി സതീശന്‍ കണ്ടു എന്നാണ് വിമര്‍ശനം. എന്നാല്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറം യുഡിഎഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാനാണ് അദ്ദേഹം എന്നത് മറന്നു എന്നും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വോട്ട് സമാഹരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഭരണത്തിലേറാനാകൂ എന്ന പ്രാഥമിക രാഷ്ട്രീയ പാഠം സതീശന്‍ മറന്നുവെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

അതേ സമയം എന്‍എസ്എസിന് സ്വന്തമായി നിലപാടെടുക്കാനുള്ള പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ തിരുവനന്തപുരത്തു മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. അവരുടെ നിലപാടിനെതിരെ പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ആരോപണമോ യുഡിഎഫ് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. എന്‍എസ്എസ് എന്തു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടത് യുഡിഎഫ് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്‍എസ്എസിൻ്റെയും എസ്എന്‍ഡിപിയുടെയും തീരുമാനത്തില്‍ യുഡിഎഫിന് ഒരാശങ്കയുമില്ലെന്നും ഒരു വിഷയത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും സതീശന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

