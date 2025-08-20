ETV Bharat / state

'നിങ്ങളെയും മക്കളെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല'; ആശാ ബെന്നിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ പലിശ മാഫിയ - SUICIDE LOAN SHARK HARASSMENT

മുതലും പലിശയും നൽകിയിട്ടും റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രദീപ് കുമാറും ഭാര്യ ബിന്ദുവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കുടുംബം പരാതി നൽകി.

Kochi loan shark menace Illicit money lending Police officer extortion Kerala suicide case
Family Alleges Loan Shark Harassment Led to Suicide (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 9:52 AM IST

എറണാകുളം: വടക്കൻ പറവൂരിലെ കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി ആശാ ബെന്നിയുടെ (36) ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം പലിശ മാഫിയയുടെ ഭീഷണിയാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഒരു റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രദീപ് കുമാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബിന്ദുവിനുമെതിരെയാണ് കുടുംബം പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന ആശ നേരത്തേയും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.

ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 2022ലാണ് ആശാ ബെന്നി ബിന്ദുവിൽനിന്ന് പലതവണയായി 10 ലക്ഷം രൂപ പലിശക്ക് വാങ്ങിയത്. മുതലും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തിരികെ നൽകിയിട്ടും വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണി തുടർന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. 'നിങ്ങളെയും മക്കളെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല' എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആശ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഭർത്താവ് ബെന്നി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണി സഹിക്കവയ്യാതെ ആശാ ബെന്നി ആലുവ റൂറൽ എസ്പിക്ക് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇരുകൂട്ടരെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുതെന്നും, ലംഘിച്ചാൽ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരെ വിട്ടയച്ചു. എന്നിട്ടും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചും പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിയും ഭീഷണി തുടർന്നുവെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ആശയുടെ കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി വീണ്ടും ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശ പുഴയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്.

ആശാ ബെന്നിയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് ഉചിതമായ നടപടി എടുത്തില്ലെന്നും അത് കൂടുതൽ ഭീഷണിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അവർ. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ബാങ്ക് രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. പലിശക്ക് പണം നൽകിയ റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഭാര്യയെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഈ സംഭവം സമൂഹത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അനധികൃത പണമിടപാടുകളുടെയും പലിശമാഫിയയുടെയും അപകടകരമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആശയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കും.

