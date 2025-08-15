ETV Bharat / state

രജിസ്‌റ്റർ വിവാഹമാണോ? ഫോട്ടോഗ്രാഫറില്ലെങ്കിലെന്താ, നല്ല കിടിലൻ സെൽഫി പോയിൻ്റുണ്ടല്ലോ - SUB REGISTRAR OFFICE SELFIE POINT

ഫോട്ടോയും റീൽസും പകർത്താൻ സെൽഫി പോയിൻ്റ് ഒരുക്കി ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ്. ആഘോഷമാക്കി നവദമ്പതികള്‍.

ETTUMANOOR SUB REGISTRARS OFFICE JUST MARRIED SELFIE POINT SUB REGISTRARS OFFICE SELFIE POINT NEWLY MARRIED
Just Married selfie point, Sub Registrar office Ettumanoor (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read

കോട്ടയം: കല്യാണം കളറാവണമെങ്കിൽ ആളും ആരവവും വേണം. ഒപ്പം ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും, സ്‌റ്റാറ്റസും സ്‌റ്റോറിയുമൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കറങ്ങി നടക്കണം. ഇങ്ങനെ നാലാളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു 'വെഡിങ് ട്രെൻ്റ്'. ഇതിന് വേണ്ടി പൊടിപൊടിക്കുന്നതോ ലക്ഷങ്ങളും.

എന്നാൽ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പരസ്‌പരം ഓരോ മാല അണിയിച്ച് രജിസ്‌റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുന്നതോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ലളിതമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് അൽപം ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിറം പകരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ്.

വരനും വധുവിനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുക്കാനും എന്നത്തേക്കും ഓർത്തുവയ്‌ക്കാനും ഒരു 'ജസ്‌റ്റ് മാരീഡ് സെൽഫി പോയിൻ്റ്' ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടം. നമുക്ക് സ്‌പെഷ്യൽ എന്ന് തോന്നുന്നതെല്ലാം മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി വയ്‌ക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ നമ്മള്‍ ഏറെയും.

സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് സെൽഫി പോയിൻ്റ് വിശേഷങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധുരമുള്ള ഓർമകള്‍ മികവോടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ അവസരം നൽകുകയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് സെൽഫി പോയിൻ്റിലൂടെ. മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളിൽ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നുണ്ട് ഈ സ്‌പെഷ്യൽ സെൽഫി പോയിൻ്റ്.

ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം, അതാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ. വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനെത്തുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം ഫോട്ടോയെടുത്തും റീൽസ് ചെയ്‌തും പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഇടമൊരുക്കിയ സന്തോഷത്തിലാണ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ദിലീപ് ടി കൊച്ചുണ്ണിയും മറ്റു ജീവനക്കാരും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ ഒരിക്കിയിരിക്കുന്ന സെൽഫി പോയിൻ്റ് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.​ ആർഭാടങ്ങളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ, അമിത ചെലവുകളില്ലാതെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാലത്തിലേക്ക് യുവ തലമുറ മാറിയിരിക്കുന്നു.

വിദേശത്തേക്ക് പോകാനും മതത്തിനും ജാതിക്കും അതീതമായി വിവാഹം ചെയ്യാനുമെല്ലാം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ വിവാഹങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഈ മാറ്റത്തിനൊപ്പം ഒരു ചുവട്, അതാണ് സബ്‌ രജിസ്‌ട്രാർ ഓഫിസിൻ്റെ ഈ 'വൈബ്' നീക്കം.

പാർക്കിലും ബീച്ചിലുമെല്ലാം സെൽഫി പോയിൻ്റ് ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിലും ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റ് ഓഫിസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് അൽപം വെറൈറ്റിയാണ്.

റീൽസും സെൽഫിയുമെല്ലാം എടുത്ത് ലൈഫ് കളറായി തുടങ്ങട്ടെയെന്നതാണ് സബ് രജിസ്ട്രാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും പറയുന്നത്. ചിരിച്ചും സന്തോഷം പങ്കിട്ടും ഓർമകള്‍ ഒപ്പിയെടുത്തും അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ.

Also Read: പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം - DEAF AND MUTE COUPLES TEA SHOP

കോട്ടയം: കല്യാണം കളറാവണമെങ്കിൽ ആളും ആരവവും വേണം. ഒപ്പം ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും, സ്‌റ്റാറ്റസും സ്‌റ്റോറിയുമൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കറങ്ങി നടക്കണം. ഇങ്ങനെ നാലാളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു 'വെഡിങ് ട്രെൻ്റ്'. ഇതിന് വേണ്ടി പൊടിപൊടിക്കുന്നതോ ലക്ഷങ്ങളും.

എന്നാൽ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പരസ്‌പരം ഓരോ മാല അണിയിച്ച് രജിസ്‌റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുന്നതോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ലളിതമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് അൽപം ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിറം പകരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ്.

വരനും വധുവിനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുക്കാനും എന്നത്തേക്കും ഓർത്തുവയ്‌ക്കാനും ഒരു 'ജസ്‌റ്റ് മാരീഡ് സെൽഫി പോയിൻ്റ്' ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടം. നമുക്ക് സ്‌പെഷ്യൽ എന്ന് തോന്നുന്നതെല്ലാം മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി വയ്‌ക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ നമ്മള്‍ ഏറെയും.

സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് സെൽഫി പോയിൻ്റ് വിശേഷങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധുരമുള്ള ഓർമകള്‍ മികവോടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ അവസരം നൽകുകയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് സെൽഫി പോയിൻ്റിലൂടെ. മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളിൽ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നുണ്ട് ഈ സ്‌പെഷ്യൽ സെൽഫി പോയിൻ്റ്.

ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം, അതാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ. വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനെത്തുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം ഫോട്ടോയെടുത്തും റീൽസ് ചെയ്‌തും പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഇടമൊരുക്കിയ സന്തോഷത്തിലാണ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ദിലീപ് ടി കൊച്ചുണ്ണിയും മറ്റു ജീവനക്കാരും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ ഒരിക്കിയിരിക്കുന്ന സെൽഫി പോയിൻ്റ് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.​ ആർഭാടങ്ങളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ, അമിത ചെലവുകളില്ലാതെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാലത്തിലേക്ക് യുവ തലമുറ മാറിയിരിക്കുന്നു.

വിദേശത്തേക്ക് പോകാനും മതത്തിനും ജാതിക്കും അതീതമായി വിവാഹം ചെയ്യാനുമെല്ലാം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ വിവാഹങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഈ മാറ്റത്തിനൊപ്പം ഒരു ചുവട്, അതാണ് സബ്‌ രജിസ്‌ട്രാർ ഓഫിസിൻ്റെ ഈ 'വൈബ്' നീക്കം.

പാർക്കിലും ബീച്ചിലുമെല്ലാം സെൽഫി പോയിൻ്റ് ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിലും ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റ് ഓഫിസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് അൽപം വെറൈറ്റിയാണ്.

റീൽസും സെൽഫിയുമെല്ലാം എടുത്ത് ലൈഫ് കളറായി തുടങ്ങട്ടെയെന്നതാണ് സബ് രജിസ്ട്രാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും പറയുന്നത്. ചിരിച്ചും സന്തോഷം പങ്കിട്ടും ഓർമകള്‍ ഒപ്പിയെടുത്തും അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ.

Also Read: പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം - DEAF AND MUTE COUPLES TEA SHOP

For All Latest Updates

TAGGED:

ETTUMANOOR SUB REGISTRARS OFFICEJUST MARRIED SELFIE POINTSUB REGISTRARS OFFICESELFIE POINT NEWLY MARRIEDSUB REGISTRAR OFFICE SELFIE POINT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.