ഷോക്കേറ്റ പൊന്മാന് രക്ഷകനായി; ജയകിഷ് സാറിന് അഭിനന്ദനം, ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കത്തയച്ച് കുട്ടിക്കൂട്ടം

ഷോക്കേറ്റ പൊന്മാന് രക്ഷകനായി; ജയകിഷ് സാറിന് അഭിനന്ദനം, ഫയര് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കത്തയച്ച് കുട്ടിക്കൂട്ടം
ചലനമറ്റ് കിടന്ന നീലപൊന്മാന് സിപിആർ നൽകി രക്ഷിച്ച അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് വിദ്യാര്ഥികളുടെ കത്ത്.
Published : September 13, 2025 at 11:25 AM IST
കോഴിക്കോട്: 'ഒരു കത്തുണ്ടേ...', രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമോ എന്ന് ജാഗ്രതയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുറത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. സാധാരണ കത്തുകളൊന്നും മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ വരാറില്ല. എങ്കിലും കൗതുകം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒട്ടും മടിക്കാതെ പോസ്റ്റുമാൻ നൽകിയ കത്ത് വാങ്ങി.
പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസിലായത്. കത്ത് ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസറായ എൻ ജയ്കിഷ് സാറിനുള്ളതാണെന്ന്. ആദ്യം ഒന്നമ്പരന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഏറെ സന്തോഷമായിരുന്നു. 'ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയ്കിഷ് സാറിന്, ഞങ്ങൾ തൊണ്ടിമ്മൽ ഗവ.എൽ.പി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളാണ്' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽവച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി.
കത്തിനുള്ളിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട വരികൾ ഫയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനസുനിറച്ചു. മനുഷ്യർ പരസ്പരം പോരടിച്ച് ജീവനെടുക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഷോക്കേറ്റ് വീണ നീലപൊന്മാൻ്റെ ജീവൻ പോലും പൊന്നും വില നൽകി കാത്ത മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അഭിനന്ദന കത്തായിരുന്നു അത്.
വെൾഡൺ സർ!
നേരത്തെ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ റോഡിൽ വീണ് കിടന്ന നീലപൊന്മാന് സിപിആർ നൽകി ജീവൻ തിരികെ നൽകിയ എൻ ജയ്കിഷിനെ അഭിനന്ദിച്ചായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ കത്ത്. സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് പാഠ പുസ്തകത്തിൽ സഹജീവി സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയാണ് അധ്യാപിക മൊബൈലിൽ ഓഫിസർ ജയകിഷ് നീലപൊന്മാന് സിപിആർ നൽകി ജീവൻ തിരികെ നൽകുന്ന കാഴ്ച കാണിച്ചത്.
പരസ്പരം കൊല ചെയ്ത് പോരടിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിസാരമായ ഒരു നീലപൊന്മാൻ്റെ ജീവന് പോലും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് അവയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മനസ് കാണിച്ച കാര്യം കുട്ടികളുടെ മനസിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. ഇക്കാര്യം എല്ലാം ചേർത്താണ് അഭിനന്ദന കുറിപ്പുകളോടെ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികൾ കത്ത് കുറിച്ചത്.
കൂടാതെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സ്കൂളിലെത്തി ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന ആവശ്യവും കത്തിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും നീലപൊന്മാനെ സിപിആർ നൽകി ജീവൻ രക്ഷിച്ച ജയ്കിഷിന് ഇതിന് മുമ്പും നിരവധി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനസിൽ കളങ്കം ഏതുമില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ അഭിനന്ദന കത്തുകൂടി തേടിയെത്തിയതോടെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഊർജം പകരുമെന്ന് മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ജയ്കിഷ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ജയ്കിഷ് പതിവുപോലെ മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് നീലപൊന്മാൻ നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ആദ്യം അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷേ പതിയെ കൈയിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ അനക്കം. ഉടൻ തന്നെ ജയ്കിഷിൻ്റെ മനസിൽ ഒരു ഫയർ ഓഫിസറുടെ ജാഗ്രത ഉണർന്നു.
പിന്നീട് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ നീലപൊന്മാനുമായി നേരെ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി. കാര്യം മനസിലാകാത്ത സഹപ്രവർത്തകർ ആദ്യം ഒന്നമ്പരന്നു. ജയ്കിഷിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ആ കുഞ്ഞ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി.
ഏത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ജീവൻ കാക്കുന്ന ഫയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊന്മാൻ്റെ ജീവനും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഏറെ ജാഗ്രതയോടെ നീലപൊന്മാന് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയും വിരൽ കൊണ്ട് സിപിആറും നൽകി. അൽപ നേരത്തെ സിപിആറിന് ശേഷം നീലപൊന്മാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ്റെ ചെറു തുടിപ്പുകൾ മെല്ലെ ഉയർന്നു.
പതിയെ ചിറകുകൾ ചലിപ്പിച്ച പൊന്മാനെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസിലെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചു. പിന്നെ ചുണ്ടുകൾ വിടർത്തി തുള്ളികളായി ജീവജലവും നൽകി. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയും ജലവും കിട്ടിയതോടെ നീലപൊന്മാൻ ഉഷാറായി. തൻ്റെ ജീവൻ കാത്ത ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയുമൊക്കെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയ ശേഷം അവള് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് പറന്നകന്നു.
