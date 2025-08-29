ഓണാഘോഷത്തിമിര്പ്പിലാണ് കേരളം... പൂക്കളവും സദ്യയും ഉറിയടിയും വടം വലിയുമൊക്കെയായി അങ്ങനെ കേമമാക്കുകയാണ് മലയാളികള്. കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിലും ക്യംപസുകളിലുമൊക്കെ തകര്പ്പന് ഓണാഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത്. അത്തം തുടങ്ങുന്ന അന്നു മുതല് തന്നെ മലയാളികള് ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും.
മുണ്ടുടുത്തും കസവുസാരിയുമൊക്കെയുടുത്ത് വിദ്യാര്ഥികളും മറ്റുമൊക്കെ എത്തുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. അല്ലെങ്കില് തന്നെ മുണ്ടും കസവു സാരിയൊന്നുമില്ലെങ്കില് മലയാളികള്ക്ക് പിന്നെ എന്ത് ഓണാഘോഷം അല്ലേ. എന്നാല് എല്ലാവര്ക്കും മുണ്ടുടുക്കാനും കസവു സാരിയിടാനൊന്നും അറിയില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടിയുമൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി എത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഓണാഘോഷത്തിന് എത്തിയ വിദ്യാര്ഥികള് നേരാം വണ്ണം മുണ്ടുടുക്കാന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സഹായിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രേമികള്ക്കിടയിലൂടെ ഇപ്പോള് കറങ്ങി നടക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം മാര് ഇവാനിയോസ് കോളജ് പരിസരത്ത് പട്രോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയാണ് വിദ്യാര്ഥി മുണ്ട് നേരെ ഉടുക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പൊലീസുകാര് കണ്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ആ വിദ്യാര്ഥിക്ക് മനോഹരമായി മുണ്ടുടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാര്ഥിയുടെ മുണ്ടിന്റെ കര നേരെയാക്കി കൃത്യമായാണ് ഉടുപ്പിച്ച് നല്കിയത്. മണ്ണന്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.
മാര് ഇവാനിയോസ് കോളജിലെ മൂന്നാം വര്ഷ രസതന്ത്ര വിദ്യാര്ഥിയായ ആല്വിന് മുണ്ടുടുക്കാന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടാണ് പൊലീസ് അടുത്തെത്തിയത്. ആദ്യമായാണ് മുണ്ടുടുക്കുന്നത് എന്ന് ആല്വിന് പറഞ്ഞതോടെയാണ് പൊലീസ് സഹായിച്ചത്. സീനിയര് സിവില് പൊലീസ് ഓഫിസര് അനൂപിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുണ്ട് കൃത്യമായി മടക്കി കരനേരെയാക്കി ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില് ഉള്ളത്.
പലപ്പോഴും പല അവസരങ്ങളിലും പൊലീസ് സഹായത്തിന് എത്തുന്നത് നാം പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓണത്തിരക്കിനിടയിലും മുണ്ടുക്കാന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സഹായിച്ച വീഡിയോ പൊലീസ് മീഡിയാ സെന്റര് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണത്തിന് തരംഗമായ ഏത് മൂഡ് എന്ന പാട്ടിനൊപ്പമാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ മീഡിയ സെന്റര് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ തരംഗമായതോടെ മുണ്ടുടുത്ത ആല്വിനും താരമായി.
ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്നേഹം എപ്പോഴും വേണം കേട്ടോ, പയ്യന്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈം മുണ്ടുടുപ്പികാകന് വരെ കേരള പൊലീസ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊലീസ് മാമന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കമന്റുകള്.
