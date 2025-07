ETV Bharat / state

മിഥുൻ്റെ മരണം: കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി പൊലീസ്, മാനേജ്മെൻ്റ് ഭാരവാഹികള്‍ പ്രതികളാകും, കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും കേസ് - STUDENT ELECTROCUTED IN SCHOOL

മിഥുന്‍ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 20, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 9:59 AM IST 2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: തേവലക്കര ബോയ്‌സ്‌ ഹൈസ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി മിഥുന്‍ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി പൊലീസ്. മാനേജ്മെൻ്റ് ഭാരവാഹികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതികളാകും. കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും. ഫിറ്റ്നസ് നല്‍കിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്‍ജിനീയറും പ്രതിയാകും. ഷെഡ് നിര്‍മിച്ച സമയത്തെ ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും. മിഥുൻ്റെ മരണം പ്രത്യേക സംഘമാകും അന്വേഷിക്കുക. ശാസ്താംകോട്ട എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളില്‍നിന്ന് സംഘം മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഹപാഠികളില്‍ നിന്നും അധ്യാപകരില്‍ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും. സ്കൂളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, കെഎസ്ഇബി ലൈനിൻ്റെ നിലവാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കും. അതേസസമയം കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ഒടുവില്‍ മിഥുൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വൈദ്യുത ലൈന്‍ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കെഎസ്ഇബി അഴിച്ചുമാറ്റി. ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്സൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയെത്തുടര്‍ന്ന് സ്കൂള്‍ മാനേജ് മെൻ്റിൻ്റെ ചെലവിലാണ് കെഎസ്ഇബി ലൈന്‍ മാറ്റിയത്. സമീപത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കും ഗേള്‍സ് ഹൈസ്കൂളിലേക്കുമാണ് ഈ ലൈന്‍ പോയിരുന്നത്. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് കെഎസ്ഇബി ലൈനുകൾ അപകടകരമാംവിധം താഴ്ന്നു കിടന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് ആരോപണം. വർഷങ്ങളായി ഈ ലൈനുകൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നതെന്നും, ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലെ പ്രധാനനാധ്യാപകയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനാധ്യാപികയെ അടിയന്തരമായി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്‌കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അതു ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അധ്യാപികയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

