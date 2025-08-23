2024 ജൂലൈയിലാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ 26 വയസുകാരി അന്ന സെബാസ്റ്റ്യന് പുനെയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്. ആദ്യം ഒരു സാധാരണ വാര്ത്തയായിരുന്നു അന്നയുടെ മരണമെങ്കിലും അവള് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിക്കെതിരെ അമ്മ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. പൂനെയിലെ ഏണസ്റ്റ് ആന്ഡ് യങ് ഇന്ഡ്യ കമ്പനിയില് ദിവസവും 18 മണിക്കൂര് വരെ വിശ്രമവും ഭക്ഷണവും ഉറക്കവുമില്ലാതെയാണ് മകള് ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. സ്ട്രെസ് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്നയുടെ മരണത്തിനു ശേഷമാണ് ഹൃദയാഘാതവും അമിത സ്ട്രെസുമൊക്കെ വീണ്ടും ചര്ച്ചയായത്.
അന്നയുടെ മരണത്തിന് കൃത്യം ഒരു വര്ഷം മുന്പ് 2023 ജൂണിലായിരുന്നു 41 വയസുള്ള പ്രശസ്ത ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന് ഡോ. സൗരവ് ഗാന്ധി ഗുജറാത്തിലെ റാം നഗറില് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. പതിനാറായിരത്തിലധികം ആന്ജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത ഡോക്ടര്, തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്കുശേഷം അര്ധരാത്രിയില് നെഞ്ചില് അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആശുപത്രിയില് പോയെങ്കിലും ഇസിജിയില് വ്യതിയാനം കണ്ടില്ല. തിരിച്ച് വീട്ടില് വന്ന് ഉറങ്ങാന് കിടന്ന ഡോക്ടര് പിന്നെ ഉണര്ന്നില്ല. രാവുകള് പകലുകളാക്കി ഒടുങ്ങാത്ത സ്ട്രെസുമായി വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്ക് കാരണം മരണപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ സൗരവ് ഗാന്ധിക്കാകട്ടെ ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന വര്ധിച്ച രക്തസമ്മര്ദമോ പ്രമേഹമോ കൊളസ്ട്രോളോ ഇല്ലായിരുന്നു. പറയപ്പെടുന്ന ആപത്ഘടകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഒടുങ്ങാത്ത സ്ട്രെസ് ഡോക്ടര്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം അമിതാധ്വാനവും.
സ്ട്രെസിനൊപ്പംതന്നെ ജിമ്മില് വര്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതത്തില് മരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം മരണങ്ങള് കൂടുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹൃദയം അത്രയ്ക്കും അപകടത്തിലാണോ? ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങള് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ലൂര്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ജോര്ജ് തയ്യില്.
സ്ട്രെസ് എന്ന നിശബ്ദ കൊലയാളി
രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ യാതൊരു രോഗാവസ്ഥയുമില്ലാതിരുന്ന ഡോ. സൗരവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമായിരുന്നു. വിശ്രമമില്ലാത്ത ജോലിയും അതിരുകടന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനെടുത്തത്. ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഹൃദയാഘാതം വർധിച്ചുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അമിത സ്ട്രെസും അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 'ഹൃദ്രോഗ തലസ്ഥാനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ വർഷം തോറും അറുപത്തയ്യായിരത്തോളം ഹൃദയാഘാത കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്.
മാനസിക സമ്മർദം കൂടുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ കോർട്ടിസോൾ, അഡ്രിനാലിൻ തുടങ്ങിയ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകൾ ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നു. ഇത് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടാനും രക്തസമ്മർദം വർധിക്കാനും കാരണമാകുന്നു. തുടർച്ചയായി ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, ഹൃദയതാളപ്പിഴകൾ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അപകടങ്ങൾ
ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഹൃദയാഘാതം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം 'ഓവർ ട്രെയിനിങ് സിൻഡ്രോം' ആണ്. ആരോഗ്യവാന്മാരായി കണക്കാക്കുന്ന പലരും, പ്രത്യേകിച്ച് ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, അമിത വ്യായാമം കാരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണമടയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. നടൻ പുനീത് രാജ്കുമാർ, സിദ്ധാന്ത് വീർ സൂര്യവംശി തുടങ്ങിയവരുടെ മരണങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ വിശ്രമമില്ലാതെയും, വാം അപ്പ്, വർക്ക്ഔട്ട്, കൂളിങ് ഡൗൺ എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിന് അമിത സമ്മർദം നൽകുന്നു. ഇത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകളുടെ വർധനവിനും ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. ഹൃദയത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ക്ഷീണം (ഹാർട്ട് സെപ്റ്റിക്) കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതുകൊണ്ട്, ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നവർ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ, ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മസിലുകളുടെ ശക്തിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീര്ണതകള്
ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായ സംഘര്ഷത്തിന് കീഴ്പ്പെടുമ്പോള് ശരീരത്തില് സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണുകള് കൂടുകയാണ്. കോര്ട്ടിസോള്, അഡ്രിനാലിന് ഇവ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇതു കാരണം നെഞ്ചിടിപ്പ് ക്രമാതീതമാകുന്നു, രക്തസമ്മര്ദം വര്ധിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന് ആകമാനമുള്ള ധമനീവീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ധമനികളില് ജരിതാവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥ തുടര്ന്നാല് ഹാര്ട്ട്അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്, താളം തെറ്റിയ ഹൃദയസ്പന്ദനം തുടങ്ങിയ മാരകമായ സങ്കീര്ണതകള് കാരണം മരിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുകയാണ്.
അമിത രക്തസമ്മര്ദം
സുദീര്ഘമായ ജോലി സമയവും അടങ്ങാത്ത സ്ട്രെസും ഉറക്കക്കുറവും കാരണം അമിത രക്തസമ്മര്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. അമിതജോലി ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് സമൂലമായ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ബൗദ്ധികമായ കഴിവുകള് കുറയുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രതിരോധ ശക്തി ദുര്ബലമാകുന്നു.
തളരുന്ന മാനസികാരോഗ്യം
തൊഴില് സ്ഥലത്തെ സമ്മര്ദം മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നു. അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവുമാണ് അനന്തരഫലം. നിരന്തരമായ മനോസംഘര്മുള്ളവരില് പ്രമേഹവും അമിതവണ്ണവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു. പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ ദുര്ബലമാകുന്നു. ഇത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. ജോലി സമ്മര്ദം മാനസികാരോഗ്യത്തെ തളര്ത്തുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക: ജോലിയിലെയും ജീവിതത്തിലെയും സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ യോഗ, ധ്യാനം, ഇഷ്ടമുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി: കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക, ചിട്ടയായ വ്യായാമത്തിലൂടെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക.
വൈദ്യോപദേശം തേടുക: ഹൃദയാഘാതത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളുള്ളവരും 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധനെ കണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
Also Read: കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്; ഈ സൂചനകൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്