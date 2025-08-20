ETV Bharat / state

'തെരുവ്' നായയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക! ആക്രമണങ്ങളില്‍ പൊറുതിമുട്ടി കോഴിക്കോട്, കടിയേറ്റത് 5 പേര്‍ക്ക് - STRAY DOG ATTACK IN OLAVANNA

വാക്‌സിനേഷന്‍ ഡ്രൈവ് ശക്തമാക്കാന്‍ പഞ്ചായത്ത്.

Stray dog (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 11:15 AM IST

കോഴിക്കോട്: തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇരിങ്ങല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി അഭയ് (16), കോമലക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ മല്ലിക (58) രാജേന്ദ്രൻ (57), ഒടുമ്പ്ര എടക്കണ്ടി പറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് സഹൽ (6), സഹലിൻ്റെ ഉമ്മ സനയാസിർ (28) എന്നിവർക്കാണ് തെരുവ് നായകളുടെ കടിയേറ്റത്.

സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ വച്ച് തെരുവ് നായ അഭയ്‌യെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കാലിന് മുറിവേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഇതേ നായ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന മല്ലികയെയും ആക്രമിച്ചു.

മല്ലികയുടെ കാലിന് സാരമായി കടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്‌കൂളിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന രാജേന്ദ്രനെയും നായ ആക്രമിച്ചു. മൂവരും മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ തേടി. ഒടുമ്പ്രയിൽ മദ്രസയിൽ പോവുകയായിരുന്ന ആറ് വയസുകാരന്‍ മുഹമ്മദ് സഹലിനെയും ഉമ്മയെയും തെരുവുനായ ഓടിച്ചിട്ട് ആക്രമിച്ചു. മുഹമ്മദ് സഹലിന് തലയ്‌ക്കും സന യാസറിന് കാലിനും കടിയേറ്റു.

ഇരുവരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. ഇവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ജാനകി എന്ന വയോധികയ്‌ക്ക് നേരെയും തെരുവ് നായകൾ കൂട്ടമായി ആക്രമണം നടത്തി. ഭയന്ന് ഓടിയ ജാനകി റോഡിൽ വീണ് കാലിനും നട്ടെല്ലിനും ക്ഷതമേറ്റു.

മേഖലയില്‍ ഏറെക്കാലമായി തെരുവ് നായയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഇരിങ്ങല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോലും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്‌കൂൾ പരിസരവും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വരാന്തകളും തെരുവ് നായകൾ കയ്യേറിയ അവസ്ഥയാണ്.

നായകളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായതോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഒളവണ്ണ വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തെരുവ് നായകൾക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

പ്രദേശത്ത് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വടി പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഒടുമ്പ്രയിൽ ആറ് പേർക്കാണ് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്. നിരവധി തവണ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും തെരുവ് നായയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അധികൃതരില്‍ നിന്നും യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി.

