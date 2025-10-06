നാടകമല്ല... ഇത് ഒറിജിനല്; തെരുവ് നായയ്ക്കെതിരെയുള്ള നാടകത്തില് നടനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നായ കടിച്ചു, VIDEO
നാടകം കളിക്കുന്നതിനിടെ നടനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നായ കടിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂർ കണ്ടക്കൈ സ്വദേശിയും നാടക പ്രവർത്തകനുമായ പി രാധാകൃഷ്ണനാണ് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്. നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ കാണികള്..
Published : October 6, 2025 at 12:01 PM IST
കണ്ണൂർ: നാടകത്തിനിടെ "വില്ലനായി" എത്തി നായയുടെ ആക്രമണം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയ്യിലിലാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവം. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയായിരുന്നു കൗതുകകരവും എന്നാൽ ഭീതി പരത്തിയതുമായ സംഭവമുണ്ടായത്. തെരുവ് നായ ശല്യത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് നാടക നടന് നായയുടെ കടിയേറ്റത്.
നാടകം കളിക്കുന്നതിനിടെ നടനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നായ കടിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂർ കണ്ടക്കൈ സ്വദേശിയും നാടക പ്രവർത്തകനുമായ പി രാധാകൃഷ്ണനാണ് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ കണ്ടക്കൈ കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാലയിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരുവുനായ ശല്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടനും നാടക വേഷക്കാരനുമായ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരുക്കിയ ഏകപാത്ര നാടകം "പേക്കാലം" ആണ് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു ഈ നാടകം.
നാടകം ആരംഭിച്ച് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അപ്രതീക്ഷിതമായി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളൊരു നായ പുറത്ത് നിന്നും കുരച്ച് കൊണ്ട് ഓടി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വലതു കാലിന് പിന്നിൽ കടിച്ച ശേഷം സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു.
ആ സമയം നാടകത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ തെരുവുനായകളുടെ ആക്രമണം കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗം പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. "കുട്ടി തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്ന രംഗമാണ് ശബ്ദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, ഈ സമയത്താണ് നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്" എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ കാണികള്
നായയുടെ കടിയേറ്റിട്ടും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയോ നാടക അവതരണം നിർത്തുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ കാണികളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ പലരും നായ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് കരുതിയത്. നായ വേദിയിൽ കയറിയതും ഇറങ്ങിയതും കാണികൾ കണ്ടെങ്കിലും നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതുകയായിരുന്നു എന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.
10 മിനിറ്റോളം വേദന സഹിച്ച് നാടകം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ സംഘാടകരെ വിവരമറിയിച്ചത്. യാഥാർഥ്യം അറിഞ്ഞ് പലരും ഭയക്കുകയും ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്തു. വാക്സിൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെയുള്ളൂവെന്നും നാടകത്തിനപ്പുറം വർധിച്ചു വരുന്ന തെരുവ് നായകളുടെ നേർ ചിത്രമാണ് കണ്ടതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. നാടക രംഗത്ത് സജീവമായ രാധകൃഷ്ണൻ ഇതുവരെ 5 വേദികളിൽ ആണ് പേക്കാലം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
Also Read: പെടപെടക്കണ മത്തി ചാകര; ഉത്സവ ലഹരിയിൽ കടപ്പുറം, വീഡിയോ കാണാം