ഗുണ കേവ് അല്ല, ഇത് രാവണ കേവ്; ശ്രീലങ്കയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുമുണ്ട് അപൂർവ ഗുഹ
ശ്രീ പെരും തൃക്കോവിലപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാവണ ഗുഹ. മഴക്കാലത്ത് പൂക്കളോ പണമോ അർപ്പിച്ചാല് വലതുവശത്തെ കുളത്തില് പൊങ്ങും. അപൂർവമായ രാവണ ഗുഹയെ കുറിച്ച് അറിയാം.
Published : September 20, 2025 at 10:01 AM IST|
Updated : September 20, 2025 at 10:07 AM IST
കാസർകോട് : രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ശേഷം തടവിലാക്കിയ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അങ്ങ് ശ്രീലങ്കയിൽ. രാവണ ഗുഹ എന്ന പേരിൽ ആണ് ഈ ഗുഹ അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് പോലൊരു രാവണ ഗുഹ കേരളത്തിലുമുണ്ട്. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ രാവണേശ്വരത്താണ് ഈ ഗുഹയുള്ളത്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഗുഹ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി താമസിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കില് കാസർകോട്ടെ ഗുഹ രാവണൻ തപസു ചെയ്തതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.
രാവണൻ സ്ഥാപിച്ചെന്നു കരുതുന്ന ശിവ ക്ഷേത്രത്തിനും യക്ഷിക്കാവിനും അടുത്താണ് രാവണ ഗുഹ. ശ്രീ പെരും തൃക്കോവിലപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ് രാവണ ഗുഹയുള്ളത്. മഴക്കാലത്ത് ഈ ഗുഹയിൽ പുഷ്പങ്ങളോ നോട്ടുകളോ ഇട്ടാൽ വലത് വശത്തുള്ള കുളത്തിൽ ആണ് പൊങ്ങുന്നതെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ രാവണന് പൂജയൊന്നും നടത്താറില്ലെന്ന് പൂജാരി വാസുദേവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിരവധിപേർ ഗുഹ കാണാൻ എത്തറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാവണേശ്വരത്തിന്റെ കഥ, രാവണന്റെയും
പേര് പോലെ തന്നെ രാവണേശ്വരത്ത് നിന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാവണനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള നിരവധി കഥകളാണ്. രാവണന്റെ ഈശ്വരനായ മഹാദേവൻ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന രീതിയിലാണ് രാവണേശ്വരം എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അനശ്വരനാകാണമെന്നു ആഗ്രഹിച്ച രാവണൻ ലങ്കയിൽ നിന്നും കൈലാസത്തിൽ എത്തുന്നു. കഠിന പൂജയും തപസും അനുഷ്ഠിച്ച രാവണന് മുന്നിൽ മഹാദേവൻ (ശിവൻ) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
ശിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്താനാണ് രാവണൻ. അങ്ങനെ എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ച ശിവനോട് ആത്മലിംഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു പിന്നിൽ ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം രാവണനെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലങ്കയിലെ കൊടിയ വരൾച്ചയും പട്ടിണിയും രാവണനെ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നു. ദൈവിക പ്രതീകമായ ആത്മലിംഗം നേടിയാൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും തേടിവരുമെന്നു രാവണൻ വിശ്വസിച്ചു.
ഒടുവിൽ ശിവൻ ആത്മലിംഗം രാവണന് വരദാനമായി നൽകി. ആത്മലിംഗം ലങ്കയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ അത് നിലത്ത് വക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഉപദേശവും നൽകി. അങ്ങനെ ആത്മലിംഗവുമായി രാവണൻ മടങ്ങി. സ്വർഗത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം രാവണൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ നാരദൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ഗണപതിയുടെയും സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഗണപതി ഇതിനു ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തുന്നു.
ആത്മലിംഗം കൈകളിൽ വച്ച് രാവണൻ ഗോകർണ്ണത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു സൂര്യനെ മറച്ച് അസ്തമയച്ഛായ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗം അസ്തമയം ആയെന്നു കരുതിയ രാവണൻ ആത്മലിംഗം കൈകളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമയ പൂജ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിഷമിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ ഗണപതി ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ എത്തി. വിശ്വസ്തനായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് രാവണൻ ആത്മലിംഗം ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് നൽകി.
താൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ആത്മലിഗം കൈയിൽ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്നും നിലത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നും രാവണൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാവണൻ പൂജ നിർവഹിച്ച് തിരികെ വരുന്നതിനു മുന്നേ മഹാവിഷ്ണു സൂര്യനെ മറച്ചിരുന്ന തന്റെ മായ പിൻവലിക്കുകയും പകൽ വെളിച്ചം വീണ്ടും പരത്തുകയും ചെയ്തു. അബദ്ധം മനസിലാക്കിയ രാവണൻ പരിഭ്രാന്തനായി ഓടി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഗണപതി ആത്മലിംഗം നിലത്ത് വയ്ക്കുകയും അത് ഉറച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു.
കോപകുലനായ രാവണൻ അത് ഉയർത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ചിതറിപ്പോയി. ലിംഗത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം സൂറത്കലിൽ പതിച്ചു. ആത്മലിംഗതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തെറിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ലിംഗത്തിന്റെ പേടകവും പേടകത്തിന്റെ അടപ്പും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ആത്മലിംഗത്തെ ചുറ്റിയിരുന്നു തുണിയും രാവണൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇതിൽ ആവരണം വന്നു പതിച്ച സ്ഥലത്താണ് മുരുഡേശ്വര ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്.
നിരാശയോടെ രാവണൻ പൂജക്കുള്ള അടുത്ത സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതാണ് രാവണേശ്വരമായി മാറിയത്. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെന്നു കരുതുന്ന ശിവ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എഴുത്തുകാരൻ രവീന്ദ്രൻ രാവണേശ്വരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ "മഡെ മഡെ സ്നാന" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് രാവണേശ്വരത്തെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
