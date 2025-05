ETV Bharat / state

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി: 'സ്‌ത്രീ ശക്തി' ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം; ഒന്നാം സമ്മാനം കോഴിക്കോട് - STHREE SAKTI LOTTERY RESULTS TODAY

Published : May 27, 2025 at 7:48 PM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്നത്തെ (27-05-2025) സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം വിശദമായി.



ഒന്നാം സമ്മാനം: ഒരു കോടി രൂപ SS 423134 എന്ന നമ്പറിന് (കോഴിക്കോട്)



സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5000 രൂപ



SN 423134

SO 423134

SP 423134

SR 423134

ST 423134

SU 423134

SV 423134

SW 423134

SX 423134

SY 423134

SZ 423134





രണ്ടാം സമ്മാനം: 40 ലക്ഷം രൂപ SP 405373 എന്ന നമ്പറിന്.



മൂന്നാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ SO 252753 എന്ന നമ്പറിന്.



നാലാം സമ്മാനം: 1 ലക്ഷം രൂപ



SN 469848

SO 533662

SP 376434

SR 438421

SS 423756

ST 672059

SU 243122

SV 715884

SW 315142

SX 257480

SY 154968

SZ 399280



അഞ്ചാം സമ്മാനം: 5000 രൂപ



1185 1291 1622 1856 2698 3934 3996 4392 4845 5134 5407 6130 7318 7945 8024 8165 9863 9982 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക്



ആറാം സമ്മാനം: 1000 രൂപ



0161 0255 0314 0623 0771 1797 2233 2747 2871 3292 3852 4561 4707 5044 5172 5246 5443 5823 6624 6817 7070 7247 7410 7751 8257 8632 8643 8660 8681 9089 9180 9383 9522 9916 9934 9988 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്.



ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ



0189 0356 0397 0491 0527 0777 0778 0801 0956 0981 1083 1112 1183 1199 1263 1317 1434 1558 1665 1671 1681 2208 2302 2429 2500 2611 2724 2733 2843 2844 3088 3147 3206 3207 3281 3370 3665 4025 4060 4079 4309 4334 4369 4497 4532 4637 4731 4762 4868 4886 4992 5066 5118 5194 5200 5412 5491 5547 5753 6156 6169 6256 6296 6444 6608 6626 6685 6856 7207 7251 7260 7300 7356 7445 7481 7553 7821 8048 8360 8385 8403 8461 8650 8667 8760 8783 8904 8988 9029 9264 9284 9319 9562 9592 9665 9974 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്.

എട്ടാം സമ്മാനം: 100 രൂപ



0004 0084 0186 0208 0221 0267 0287 0349 0398 0405 0426 0446 0484 0507 0513 0815 0890 0958 1057 1148 1165 1241 1258 1266 1386 1392 1411 1532 1593 1648 1689 1724 1750 1839 1888 1890 1988 2004 2016 2036 2070 2105 2111 2121 2170 2277 2385 2516 2517 2741 2824 2859 3057 3248 3289 3361 3466 3564 3586 3644 3649 3659 3683 3796 3852 3878 3921 3949 3962 4041 4139 4458 4471 4473 4559 4570 4635 4664 4680 4798 4815 4901 4967 4998 5069 5141 5211 5216 5274 5313 5414 5448 5474 5526 5542 5545 5553 5557 5621 5674 5700 5725 5864 5927 5973 6028 6037 6164 6300 6326 6362 6368 6556 6629 6678 6687 6696 6756 6789 6806 6909 6930 7052 7135 7149 7156 7176 7178 7209 7238 7254 7284 7308 7336 7528 7565 7582 7599 7626 7644 7653 7657 7718 7800 7868 7891 7901 8018 8022 8034 8091 8098 8108 8120 8130 8167 8169 8272 8307 8437 8447 8598 8676 8814 8874 8879 8915 8951 8956 8982 9019 9026 9037 9068 9142 9149 9179 9220 9249 9251 9263 9278 9320 9329 9342 9374 9391 9399 9422 9457 9460 9461 9489 9531 9551 9609 9635 9650 9686 9751 9756 9781 9790 9842 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്.



9ാം സമ്മാനം : 50 രൂപ



9722 4590 5378 7321 8359 3277 8847 0716 9739 8119 8700 2903 4799 3842 8230 6358 3216 8977 8659 5126 3738 9090 8243 7560 2125 6792 0642 4042 5663 3194 0238 9911 7783 4859 6832 8320 1308 2358 2321 2074 3839 4757 3392 9259 2218 5178 7535 4716 3458 3416 1497 2744 9459 8580 5342 6177 5913 8349 7894 1525 4327 6746 5411 3040 4800 3103 4952 3800 4814 1910 7370 5517 0999 7237 7474 0097 2941 4075 8813 7606 7004 9764 0361 1141 8875 7446 9643 8220 1965 4893 7138 9745 9787 8467 2148 5904 2874 9451 5616 6508 7498 0531 5486 1017 1527 8912 5916 0175 7083 6733 7609 0282 4617 4474 3946 0558 4763 0990 4773 8005 7374 5029 1419 7952 1423 5586 9819 0928 5783 4665 0206 0939 3486 1825 0148 9160 9507 7810 3968 1467 0862 5541 6056 0829 7167 6302 8305 5045 4154 1197 5787 4520 1760 9334 8518 5564 5249 5174 7239 9886 3297 3286 1908 7641 2446 5309 6888 5906 0386 2423 1816 5903 4696 2827 2965 3080 0846 7647 8965 9687 7270 1280 9983 6120 3307 9429 7009 1326 1779 2554 0649 7161 7429 4492 2629 6701 1348 2151 2925 5283 0688 1345 2793 9895 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍.