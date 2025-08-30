തിരുവനന്തപുരം: 14 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ടാനച്ഛനായ അനീഷിന് 55 വർഷം കഠിനതടവും 40,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ചു മീര ബിർളയാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി രണ്ട് വർഷം നാല് മാസം കൂടുതൽ തടവ് അനുഭവിക്കണം. പിഴത്തുക കുട്ടിക്ക് നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
സംഭവം നടന്നത് 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രതി കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം നാഗർകോവിലിലേക്ക് താമസം മാറിയ ഇവർ, അമ്മ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു. കുട്ടി എതിർത്തപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മർദിച്ച ശേഷമാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ കുട്ടി ഈ വിവരം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല.
പിന്നീട് പ്രതി കുട്ടിയെ ആന്ധ്ര, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വച്ചും പീഡനം തുടർന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിനാണ് പ്രതി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോയത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിനായി കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയച്ചിരുന്നു. കുട്ടി അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രതി ക്രൂരമായി മർദിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം തിരുമലയിൽ താമസിക്കാനെത്തിയശേഷവും പീഡനം തുടർന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കുട്ടി ബന്ധുക്കളോട് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ ഇടപെട്ടാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. പ്രതി ഒരു കൊലക്കേസിലും പ്രതിയാണ്.
പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആർഎസ് വിജയ് മോഹൻ, അഡ്വ. അരവിന്ദ് ആർ എന്നിവർ ഹാജരായി. പൂജപ്പുര ഇൻസ്പെക്ടർമാരായിരുന്ന വിൻസെൻ്റ് എംഎസ് ദാസ്, ആർ റോജ് എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ 29 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 15 രേഖകളും രണ്ട് തൊണ്ടിമുതലുകളും ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.
കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രതികളാകുന്ന ഇത്തരം കേസുകൾ കേരളത്തിൽ മുമ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിൽ 2023-ൽ നടന്ന ഒരു കേസിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന് സ്വന്തം അച്ഛനും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലാണ് ഈ കേസിൽ നിർണായകമായത്.
സമാനമായി പാലക്കാട് വാളയാറിൽ സഹോദരിമാരായ രണ്ട് കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവം കേരളത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
