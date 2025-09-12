ETV Bharat / state

ന്യൂനപക്ഷ സംഗമമില്ല, നടത്തുന്നത് 'കേരളം -വിഷന്‍ 2031' സെമിനാർ; പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക ഒക്ടോബറില്‍

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍, ന്യുനപക്ഷങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സെമിനാർ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തും

V Abdurahiman, KERALA VISION 2031 SEMINAR
വി അബ്ദു റഹ്മാന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്താനിരിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സംഗമമല്ലെന്നും കേരളം -വിഷന്‍ 2031 എന്ന സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രബന്ധാവതരണവും ചര്‍ച്ചയുമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമമന്ത്രി വി അബ്ദു റഹ്മാൻ്റെ ഓഫീസ്. എറണാകുളവും കോഴിക്കോടുമാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഒക്ടോബറിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. 33 സെമിനാറുകൾ നടത്താൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

2031 ഓടെ കേരളം ഉൾകൊള്ളേണ്ട ആശയങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളം -വിഷന്‍ 2031 പൂർണമായും സർക്കാർ പരിപാടിയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍, ന്യുനപക്ഷങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സെമിനാർ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുമെന്നും വി അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. മുസ്‌ലിം-ക്രിസ്ത്യന്‍ മത വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട 1,500 ഓളം പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. അതേ സമയം ഒക്ടോബറിൽ എപ്പോഴാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സമുദായിക പ്രതിനിധികളുടെ സമയം കൂടി തേടിയ ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനം.
വിവിധ സമുദായ സംഘടന നേതാക്കളുമായി സർക്കാർ ഇതിനകം ആശയവിനിമയം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളും സംഗമത്തിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ചർച്ചാവിഷയമാകും. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാടിൽനിന്നും വനിതാമതിൽ ആശയത്തിൽനിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ നീക്കം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.


അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ 3000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള പരിപാടി നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാകും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. സർക്കാരിൻ്റെയോ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയോ പണം ധൂർത്തടിക്കില്ല. പരിപാടിയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കും.

അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചർച്ച നടത്താം. സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 3000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 3000 ത്തിൽ അധികം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താമസ സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പി എസ് പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

