ETV Bharat / state

"തീ കോരിയിട്ടതു പോലെ പൊള്ളുന്ന ഓർമ, എസ്എസ്എൽസി ഫലം വന്ന ദിവസം": വേദനയോടെ ഷഹബാസിൻ്റെ ഓർമകളുമായി പിതാവ് - STUDENT VIOLENCE KERALA

ഷഹബാസിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഷഹബാസും (ഫയൽ) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 12, 2025 at 5:50 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:29 PM IST 2 Min Read

കോഴിക്കോട്: ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഫലം കാത്തിരുന്നപ്പോൾ, നെഞ്ചിൽ തീ കോരിയിട്ട വേദനയോടെ ആ ദിവസത്തെ നേരിടുകയായിരുന്നു ഒരു പിതാവും കുടുംബവും. താമരശ്ശേരിയിൽ വിദ്യാർഥി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ചുങ്കം പാലോറക്കുന്ന് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഹബാസിൻ്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ, എസ്എസ്എൽസി ഫല പ്രഖ്യാപന സമയത്തെ തൻ്റെ വേദന ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. "അന്ന് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തായിരുന്നു. നിയമ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹൈക്കോടതിയിലായിരുന്നു. വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ വല്ലാത്ത മാനസിക പ്രയാസമായിരുന്നു. എൻ്റെ മകൻ്റെ റിസൽട്ടും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം ഓർത്തു പോയി," മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു. നന്നായി പഠിക്കുന്ന തൻ്റെ മകൻ നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു അത്. കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും അവനെ അഭിനന്ദിക്കുമായിരുന്നു. ടീച്ചർമാർക്കും വലിയ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. "ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഭാര്യയും തളർന്നു പോകുകയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷഹബാസിൻ്റെ പിതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat) മുഹമ്മദ് ഷഹബാസിന് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഐ.ടി. പരീക്ഷ മാത്രമാണ് എഴുതാൻ സാധിച്ചത്. അതിൽ അവന് എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു. "എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങും. എനിക്ക് ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപ്പ കാശ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരില്ല. ഉപ്പയുടെ കൈയിൽ കാശില്ല എന്നറിയാം," എന്ന് ഷഹബാസ് തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇഖ്ബാൽ ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കി പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ അവനെ അനുവദിച്ചില്ല, അക്രമി സംഘം അവനെ ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു. നിയമ പോരാട്ടം, ആശ്വാസമായ നടപടികൾ: ഇനി ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് താനിപ്പോൾ എന്ന് ഇഖ്ബാൽ പറയുന്നു. നിയമ വഴിയിലൂടെ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. നിയമ പീഠവും സർക്കാരും അത് ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് കരുതുന്നു. ഷഹബാസിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റാരോപിതരായ ആറ് വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ ഫലം തടഞ്ഞുവച്ചതിലും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഡീബാർ ചെയ്തതിലും ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ നടപടികൾ തൻ്റെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്. പ്രതികളായ വിദ്യാർഥികളുടെ ജാമ്യഹരജി ഹൈക്കോടതി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

Last Updated : May 12, 2025 at 6:29 PM IST