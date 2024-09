ETV Bharat / state

കാര്‍മേഘം ചതിച്ചു; ആയിരങ്ങളെ നിരാശരാക്കി പത്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്ര ഗോപുര വാതിലിലെ അത്യപൂര്‍വ്വ ദൃശ്യ വിസ്‌മയം മങ്ങിമാഞ്ഞു - Sree Padmanabhaswamy Temple sun

By ETV Bharat Kerala Team

Sight of Sun align with temple window during autumnal equinox ( ETV Bharat )