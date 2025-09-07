'ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും...'; ഇന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി
തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും കൊടികെട്ടിവാണ കാലത്ത് ശബ്ദമുയർത്താൻ കാണിച്ച ധൈര്യം. ആ ധൈര്യവും പകർന്നതാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന സ്വതന്ത്ര സമൂഹം.
Published : September 7, 2025 at 7:37 AM IST
ഇന്ന് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചതയനാള്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ 171-ാം ജന്മദിനം. ‘ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്’, ‘മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി’ തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ പാര്ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മനസിലേക്ക് വിശ്വമാനവികത എന്ന വലിയ ആശയം പുനര് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ഗുരു. കേരളത്തിൻ്റെ നവോഥാന നായകൻ. വർഷം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും മരിക്കാതെ മനസിൽ കരുതുന്ന ഗുരുവിനെ സമൂഹം ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്ന ആശയങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകളും കൊണ്ടാണ്.
തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും കൊടികെട്ടിവാണ കാലത്ത് ശബ്ദമുയർത്താൻ കാണിച്ച ധൈര്യം. ആ ധൈര്യവും പകർന്നതാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന സ്വതന്ത്ര സമൂഹം. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാതെ മലയാളികള്ക്ക് ഇന്നീ ദിവസം പൂർത്തിയാകില്ല. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകള് തകര്ത്തെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് ഗുരു ഉപദേശിച്ചത്. വർഗീതയുടെ വിത്തുകള് നനച്ച് മുളപ്പിക്കാൻ പാകുന്നവർക്ക് ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽകൂടിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു.
അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ടില് ആണ്ടുകിടന്ന ഒരു ജനതയുടെ മേല് അറിവിന്റെ പ്രകാശം പരത്തി, കേരളീയ സമൂഹത്തെ നവോഥാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ ദര്ശനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എക്കാലത്തും ശക്തമാണ്. പൊരുതി നേടിയ സമത്വവും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമെല്ലാം എന്നും നിലനിന്ന് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരു കേരളത്തിലുടനീളം വിദ്യാലയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് മുന്കൈയെടുത്തു. വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് വിദ്യ എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്. എല്ലാ അനാചാരങ്ങള്ക്കും എതിരെ പോരാടാനുളള ഗുരുവിന്റെ ആയുധവും വിദ്യ തന്നെയായിരുന്നു.
മനുഷ്യന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗുരു പ്രയത്നിച്ചത്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും രണ്ടല്ല എന്നും അവ ഒന്നിന്റെ തന്നെ രണ്ട് വശമാണെന്നും ഗുരു പഠിപ്പിച്ചു. 'അവനവനാത്മസുഖത്തിന്നായാചരിപ്പതു അപരനുമാത്മാസുഖത്തിന്നായിവരേണം' എന്നും 'ഒരു പീഡയെറുമ്പിനും വരുത്തരുത്' തുടങ്ങിയ വരികള് മാനവഹൃദയത്തിന്റെ പൂര്ണത മുന്നില് കണ്ട് എഴുതിയതാണ്. ഗുരു പകർന്ന് വച്ച പാതകളെ പിന്തുടർന്നതിനാലാകാം ഈ കരയിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. കേരളം കണ്ട ദുരിന്തങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളത് കണ്ടതാണ്.
ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
1856 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തിയിലെ വയല്വാരം വീട്ടില് കുട്ടിയമ്മയുടെയും മാടനാശാന്റെയും മകനായാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിക്കുന്നത്. നാള് കണക്കാക്കിയാൽ 1856 (മലയാളമാസം ചിങ്ങം 1032). വിവിധ ഗുരുക്കന്മാര്ക്ക് കീഴിലായി വേദാന്തം, വ്യാകരണം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചു. തമിഴ്, മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം നേടി.
വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കി തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയ ഗുരു സമൂഹത്തില് നിലനിന്ന അനാചാരങ്ങള്ക്കും അന്തവിശ്വാസങ്ങള്ക്കും എതിരെ പടപൊരുതി. ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയും വിഗ്രഹാരാധനയും സവര്ണരുടെ മാത്രം അവകാശമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത്. 'ഈഴവ ശിവനെ' പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവര്ണരുടെ ആത്മബോധത്തിന് തിരിതെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് പകരം പിന്നീട് കണ്ണാടിയും കെടാവിളക്കും പ്രതിഷ്ഠിച്ചും അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് പകര്ന്നുനല്കി.
ജാതിമതചിന്തകള്ക്ക് അതീതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകള് പൊളിച്ച് സ്വതന്ത്രരാകാന് ഉപദേശിച്ച ഗുരു സംഘടിച്ച് ശക്തരാകാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നില് കണ്ട് പ്രവര്ത്തിച്ച മനുഷ്യന്
അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളില് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഈഴവ സമുദായത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. വേദാന്തത്തില് നിന്നും ലഭിച്ച ആദര്ശങ്ങളില് പ്രചോദിതനായി നാരായണന് ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. സഹകരണത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്.
സമൂഹത്തിലെ അധസ്ഥിതരുടെ ഉന്നമനം തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുകയും അമ്പലങ്ങള് തുറക്കുകയും ആശ്രമങ്ങള് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജാതിയോ മതമോ സാമൂഹിക സ്ഥിതിയോ നോക്കാതെ ആര്ക്കു വേണമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി കടന്നു വരാവുന്ന ഇടങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം. കേരളത്തില് ജാതി സമൂഹത്തിലെ അന്തസിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിന് വിപ്ലവകരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം നല്കി, 'ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്.'
കേരളത്തിലെ നവോഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്
ശ്രീ നാരായണ ഗുരു എന്ന ഋഷി തുല്യനായ വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിലെ നവോഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തിരി കൊളുത്തിയത്. നദീ തടത്തില് നിന്നും ഒരു കല്ല് പെറുക്കി എടുത്ത് അതിനെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള അരുവിപുറത്തെ താത്കാലിക ക്ഷേത്രത്തില് ശിവ വിഗ്രഹമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്ത് ഒരു നോട്ടിസ് ബോര്ഡില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചു 'ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത്.' നവോഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഈ പ്രസ്താവന.
ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളില് കടക്കുവാനുള്ള അനുവാദമില്ലാത്തതിനാല് കീഴ് ജാതിക്കാരായ ജനങ്ങള് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മറികടക്കുവാന് അരുവിപുറത്തെ ക്ഷേത്രം അവര്ക്ക് സഹായമായി. ബ്രാഹ്മണര്ക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിഷ്ഠാ കര്മ്മം ഒരു പിന്നാക്ക ഈഴവനായ നാരായണന് ചെയ്യാന് ആരാണ് അധികാരം നല്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വരേണ്യ ജാതിക്കാര് കലാപത്തിനൊരുങ്ങി. അവരോട് അദ്ദേഹം നല്കിയ മറുപടി 'ഞാന് സ്ഥാപിച്ചത് എന്റെ ശിവനെയാണ്,' എന്നാണ്.
പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറില് മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണ കനഡ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് പോലും കൂടുതല് ക്ഷേത്രങ്ങള് പണിതു. അവയെല്ലാം തന്നെ സ്വന്തമായി ആരാധിക്കുവാന് ഒരു ഇടം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പണിതത്. പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ജാതി നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
ശിവ വിഗ്രഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യനും ദേവിയുമെല്ലാം അവയില് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പണിത പല അമ്പലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠകള്ക്ക് പകരം കണ്ണാടിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ചിലപ്പോള് അവയില് ഓം, സത്യം, ധര്മ്മം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകള് എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപനിഷത് തത്വമായ 'തത്ത്വമസി' (അത് നീയാകുന്നു) ഭക്തരെ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. അദ്വൈത ചിന്തയുടെ മൂര്ത്ത രൂപമായിരുന്നു അത്. അതുപോലെ ഭാവിയില് ആരാധനാലയങ്ങള് പണിയുന്നതിനു പകരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് പണിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.
