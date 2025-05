ETV Bharat / state

'മെസി കേരളത്തിൽ വരും'; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്ന് കായിക മന്ത്രി - V ABDURAHIMAN ON MESSI VISIT

kerala Sports Minister Abdul Rahman Confirmed Messi and team will come in Kerala ( ETV Bharat )