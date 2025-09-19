ETV Bharat / state

'കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനാകില്ല'; ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സഭയിലുന്നയിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം തടഞ്ഞ് സ്‌പീക്കര്‍

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സഭയിലുന്നയിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം തടഞ്ഞ് സ്‌പീക്കര്‍. പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടു.

NIYAMASABHA KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY GLOBAL AYYAPPA MEET OPPOSITION walkout
Speaker chairing niyamasabha (Sabha TV)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കേ വിഷയം നിയമസഭയിലുയര്‍ത്തി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിന് തടയിട്ട് സ്‌പീക്കര്‍ എഎന്‍ ഷംസീര്‍. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക ശില്‍പത്തിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളികളുടെ തൂക്കം കുറഞ്ഞതുള്‍പ്പെടെ ശബരിമലയോട് സര്‍ക്കാര്‍ കാട്ടുന്ന അവഗണന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിലൂടെ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സഭയിലുയര്‍ത്താനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. ഇതിനായി പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണനാണ് അടിന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ വിഷയം ഇപ്പോള്‍ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതിനാല്‍ സഭാ നടപടിച്ചട്ടം 52 പ്രകാരം നോട്ടിസ് സ്വീകാര്യ യോഗ്യമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്‌പീക്കര്‍ നോട്ടിസ് തള്ളുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ മുമ്പ് പല തവണ സഭ അടിയന്തര പ്രമേയമായി പരിഗണിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തിയ കീഴ്വഴക്കമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക അറിയിക്കുകയും അന്വേഷണം ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌ത സംഭവമാണ്.

ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് നാലു കിലോ സ്വര്‍ണം ഹൈക്കോടതി അറിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയാതെ അടിച്ചു മാറ്റിയ വിഷയമാണ്. ഇത് അയ്യപ്പ ഭക്തരെയും വിശ്വാസികളെയും വിഷമത്തിലാഴ്ത്തിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമാണ്. സര്‍ക്കാരും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും അവര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം തീര്‍ക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം സഭയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യില്ലെന്ന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നിലപാടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം വോക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സഭയിലുന്നയിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം തടഞ്ഞ് സ്‌പീക്കര്‍ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിന്നാലെ മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് രംഗത്തു വന്നു. 'മൂന്നാഴ്‌ചയ്ക്കകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയം സ്‌പീക്കര്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് നാളെ നടക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം അട്ടിമറിക്കാന്‍ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ക്ഷീണവും കൊതിക്കെറുവും മൂലമാണ്.

പ്രതിപക്ഷം ആദ്യം ആര്‍എസ്എസുമായി ചേര്‍ന്ന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് അവര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പോയി. ഹൈക്കോടതി നടത്താമെന്നു പറഞ്ഞു. അതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പോയി. സുപ്രീംകോടതി കയ്യോടെ ഹര്‍ജി തള്ളി. എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നിയമസഭയില്‍ ആര്‍എസ്എസിന് ആളില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവു തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

അങ്ങാടിയില്‍ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്ന പോലെ കോടതിയില്‍ തോറ്റതിന് സ്‌പീക്കറോടും സഭയോടുമാണ് പ്രതിപക്ഷം അതിക്രമം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കീഴ്വഴക്കത്തെ കുറിച്ചു പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷം ഓര്‍ക്കേണ്ടത്, കീഴ്വഴക്കത്തിനും മുകളിലാണ് ചട്ടം എന്നതാണെന്നും' മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

സഭ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവന്‍ ഗവേഷണം നടത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയമായി സഭയിലുയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനു പിന്നില്‍ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള ജാള്യത തീര്‍ക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ ശ്രമമമെന്നും രാജീവ് ആരോപിച്ചു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയായതായി ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് അതിന് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത്. സ്വര്‍ണപ്പാളി വിഷയം 2019ലേതാണ്, ഇപ്പോഴത്തേതല്ല. അതില്‍ ഒരു പരിശോധന നടത്താന്‍ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് ഓഫിസര്‍ക്ക് ഉത്തരവു നല്‍കി. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 30 ന് കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വാസവന്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌പീക്കറുടെ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയില്‍ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.

Also Read: കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഗാന്ധി കുടുംബം; സോണിയയും രാഹുലും വയനാട്ടിലെത്തി

For All Latest Updates

TAGGED:

NIYAMASABHAKERALA LEGISLATIVE ASSEMBLYGLOBAL AYYAPPA MEETOPPOSITION WALKOUTGLOBAL AYYAPPA MEET IN ASSEMBLY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.