മരിച്ചുപോയ നിക്ഷേപകൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എസ്ബിഐ വിട്ടുനല്കിയില്ല; നിക്ഷേപക തുകയും നഷ്ടപരിഹാവും കോടതി ചെലവുമടക്കം തിരികെ വാങ്ങി മകന്
പലിശ സഹിതം 39,000 രൂപ എഫ്ഡി തുകയും നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 രൂപയും, കേസ് ചെലവുകൾക്കായി 5,000 രൂപയും നല്കാന് വിധി.
എറണാകുളം: മരിച്ച നിക്ഷേപകൻ്റെ എഫ്ഡി വിട്ടുകൊടുക്കാനും മകന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും എസ്ബിഐയോട് ഉത്തരവിട്ട് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ. രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മകന് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്ന മരിച്ച നിക്ഷേപകൻ്റെ സ്ഥിര നിക്ഷേപ തുകയാണ് വിട്ട് കൊടുക്കാന് കമ്മിഷന് ഉത്തരവിട്ടത്.
എറണാകുളം വൈറ്റില സ്വദേശിയായ പി പി ജോർജാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം എഫ്ഡി വിട്ട് നല്കാനായി ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്. ജോര്ജ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് 1989-ൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൻ്റെ വൈറ്റില ബ്രാഞ്ചില് തൻ്റെ പിതാവ് 39,000 രൂപ എഫ്ഡിയായി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. 2022 ജൂണിൽ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം നിക്ഷേപം അവകാശപ്പെടാൻ ജോർജ് എസ്ബിഐയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല് ആ സമയത്ത് എസ്ബിടിയുടെ ലയനം നടന്നതിനാല് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാങ്ക് തുക നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
തുടർന്ന് ജോർജ് തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു. തെളിവായി യഥാർഥ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രസീത്, ആധാർ കാർഡ്, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്കുമായുള്ള കത്തിടപാടുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കി. പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി അവകാശപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയാലും, നിക്ഷേപകനോ അവകാശിക്കോ പണം അവകാശപ്പെടാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലുള്ള സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരം ഉപഭോക്താവുമായി ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കാനും പിന്നീട് ആർബിഐയിൽ നിന്ന് പണം തിരികെ നേടാനും ബാങ്കുകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കമ്മിഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ "ഒരു എഫ്ഡി രസീത് വെറുമൊരു അക്കൗണ്ടിങ് രേഖയല്ല. അത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബാങ്കുകളുടെ ആന്തരിക നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പിഴവുകൾ കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല." ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ആർബിഐ/എസ്ബിഐ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബാധകമായ പലിശ സഹിതം 39,000 രൂപ എഫ്ഡി തുക തിരികെ നൽകാനും, മാനസിക പീഡനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 രൂപയും, കേസ് ചെലവുകൾക്കായി 5,000 രൂപയും 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹർജിക്കാരന് നൽകാനും കമ്മിഷന് ബാങ്കിനോട് നിര്ദേശിച്ചു. 67,000 കോടി രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡിബി ബിനു, അംഗങ്ങളായ വി രാമചന്ദ്രൻ, ടിഎൻ ശ്രീവിദ്യ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
