വയനാട് പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നു; സോണിയ ഗാന്ധി നാളെ എത്തും, രാഹുലും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന

സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനാണ് ഇരുവരും എത്തുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ മണ്ഡലപര്യടനം നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും (ANI_File)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2025 at 9:49 AM IST

വയനാട്: കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി നാളെ വയനാട്ടിലെത്തും. സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായാണ് സോണിയ എത്തുന്നത്. കെപിസിസി നേതൃത്വം ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതിനാൽ പൊതുപരിപാടികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. സോണിയ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വയനാട്ടിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി 22 വരെ വയനാട്ടിൽ മണ്ഡലപര്യടനം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സോണിയയുടെയും രാഹുലിൻ്റെയും സന്ദർശനം. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിലും പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യകളിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായ വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ തേടിയതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രിയങ്ക പ്രതികരിച്ചില്ല.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ (ETV Bharat)

നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് ഡിപ്പോ സന്ദർശനം

വയനാട് സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് ഡിപ്പോ സന്ദർശിച്ചു. ചോലനായ്ക്കർ ഉന്നതി സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക തേക്ക് ഡിപ്പോയിലെത്തിയത്. ഡിഎഫ്ഒ ധനേഷ് കുമാർ, നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിഎഫ്ഒ ധനിക ലാൽ ജി, ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ രാജീവൻ എം, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അനീഷ സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രിയങ്കയെ സ്വീകരിച്ചു.

ഡിപ്പോ ചുറ്റിനടന്ന് കണ്ട പ്രിയങ്ക, അവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. എംഎൽഎമാരായ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, എപി അനിൽകുമാർ, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വിഎസ് ജോയ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളറിഞ്ഞ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

വയനാട്ടിലെ കരുളായി ഉൾവനത്തിലെ ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി എത്തി. ഫോറസ്റ്റ് ഐബിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് വാഹനത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക കാടുകയറിയത്. യാത്രക്കിടെ റേഷൻ ലഭിക്കാനായി കാത്തുനിന്ന ആദിവാസികളോട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക യാത്ര തുടർന്നത്.

ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ട്രൈബൽ ഇക്കോണമിയിൽ പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യുന്ന സി വിനോദ്, കാടിനെക്കുറിച്ചും ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വിനോദ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പ്രിയങ്ക ഉന്നതിയിലെത്തിയത്. കൂറ്റൻ പാറയിൽ കയറി കാൽനടപ്പാലം കണ്ട ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മടങ്ങിയത്.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾവനത്തിലെ ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളോടൊപ്പം (ETV Bharat)

വീടും പാലവും സംബന്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആദിവാസി പ്രതിനിധികളോടൊപ്പം, ഐബിയിൽ വച്ച് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പ്രിയങ്ക ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. എംഎൽഎമാരായ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, എപി അനിൽകുമാർ, ഡിഎഫ്ഒ ധനിക് ലാൽ ജി, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വിഎസ് ജോയ് എന്നിവരും പ്രിയങ്കയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

