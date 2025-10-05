ETV Bharat / state

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയറിങ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങ്ങിലേക്ക്; ഇന്ന് സക്‌സസ്‌ഫുള്‍ സംരംഭക

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയർ എന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പ്രിയ തൻ്റെ ഇഷ്‌ടമേഖലയായ ചിത്രകലയിലേക്ക് പൂർണമായും തിരിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പ്രിയ പെരുമ്പിലാവ് 'മ്യൂറൽപ്രിയ' ആയി മാറി.

MURALPRIYA ENTREPRENEUR PRIYA PERUMPILAVU MURAL ARTIST AND ENTREPRENEUR ENGINEER BECOME AN ENTREPRENEUR
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 1:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയറിങ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത ചുമർ ചിത്രകലയായ മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങ്ങിൽ തൻ്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയ കോഴിക്കോട്ടുകാരി. നടക്കാവ് കൊട്ടാരം റോഡിൽ നൈമിശയിലെ പ്രിയ പെരുമ്പിലാവ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയർ എന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പ്രിയ തൻ്റെ ഇഷ്‌ടമേഖലയായ ചിത്രകലയിലേക്ക് പൂർണമായും തിരിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പ്രിയ പെരുമ്പിലാവ് 'മ്യൂറൽപ്രിയ' ആയി മാറി.

കേരളീയ മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങ് ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, സാരികൾ, കിഡ്‌സ്‌വെയർ, പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവർ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വെറും നാല് വർഷം കൊണ്ട് 15ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 1000ൽ അധികം ഉപഭോക്താക്കളെ നേടാൻ പ്രിയക്ക് കഴിഞ്ഞു. യുകെ, അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തുന്നു.

Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരമ്പരാഗത മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങ്ങുകൾക്ക് പുറമെ, ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളിലും സമ്മാനങ്ങളിലും ഈ കലാരൂപം പ്രിയ മനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങളും ഉത്‌പന്നങ്ങളും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്‌ത് നൽകുന്നതിൽ ഇവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളെ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്‌കരിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ മികച്ച സംരംഭക വിജയം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടി കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ നിർമിച്ച് മ്യൂറൽ പ്രിയയായ കഥ പറയുകയാണ് പ്രിയ.

Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)

പ്രവാസം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നതിനു ശേഷമാണ് മ്യൂറൽ പ്രിയ ആയതെന്ന് പ്രിയ പെരുമ്പിലാവ് പറയുന്നു. അത്രയും കാലം ഗൾഫിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയറായിരുന്നു. ആർട്ടിനോട് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു സമയം ജോലിക്കിടയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2006 മുതൽ 2015 വരെ ജോലിയിൽ മാത്രം മുഴുകി. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലും അതേ ജോലി തന്നെ തുടരണം എന്നതായിരുന്നു താത്പര്യം. എന്നാൽ ഒത്തുവന്നില്ല. ഒടുവിൽ തൻ്റെ പാഷനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ ആകസ്‌മികമായാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു, വരയ്‌ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. അവരാണ് യഥാർഥത്തിൽ പ്രചോദനം നൽകിയത്.

ചെറുപ്പത്തിലെ വരയോട് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കുത്തിവരച്ച ചിത്രങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ പുറംലോകത്തെ കാണിച്ചില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി ചിത്രകല പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയത്. വര എന്നത് ആത്മസംതൃപ്‌തിയും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ മുഴുകിയത്. പുതിയ വേഷത്തെ പലരും ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്. ഇത്രയും കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നോ നിങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചവർ പോലുമുണ്ട്. ഒടുവിൽ വീട്ടമ്മമാരായ ചിത്രകാരികൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ എക്‌സിബിഷനിലൂടെയാണ് തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യമായി പുറംലോകം കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് ലഭിച്ച പ്രചോദനമാണ് ഈ കലയെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നത്. അങ്ങനെ മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങ്ങിൽ പ്രശസ്‌തനായ സതീഷ് തായാട്ടിൻ്റെ ശിക്ഷയായി.

Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)

ഒരു ബ്രഷും പെയിൻ്റും അല്ലാതെ മൂലധനം ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചത്. ഒരു സ്ഥാപനം പോലും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തയാറാക്കിയത്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പെയിൻ്റിങ്ങിന് വരുമാനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള പെയിൻ്റിങ്ങുകൾ വരെ വിറ്റു. പെയിൻ്റിങ്ങിനെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യത്യസ്‌തമായ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആണ്.

ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ ഇഷ്‌ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് ചെയ്‌തുകൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നും പുതുമയുള്ളതാണ് ഈ ജോലി. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സാരിയിൽ മൊണാലിസ ചിത്രം പെയിന്‍റിങ് ചെയ്‌ത് തരുമോ എന്നായിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും റിസ്‌ക് എടുത്ത് ചെയ്‌തതും ആ ജോലിയാണെന്ന് പ്രിയ പറയുന്നു.

"ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്ക് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്‌സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരയിൽ വ്യത്യസ്‌തതയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല. ആർട്ടിസെൻസ് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമായും ഭംഗിയായും നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നല്ല ആർട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള എല്ലാ ഗ്യാരണ്ടിയും ഞാൻ സഹ ജോലിക്കാർക്ക് നൽകാറുണ്ട്" - പ്രിയ പറയുന്നു.

Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)
Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)

ആദ്യമൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് രാപ്പകലില്ലാതെ പെയിൻ്റിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓർഡറുകൾ കൂടിയതോടെ ചിത്രകാരന്മാരെ കൂടെ കൂട്ടി. തൻ്റെ സഹപാഠികളും ഗുരുനാഥൻ്റെ കളരിയിൽ അഭ്യസിച്ചവരെയുമാണ് ഒപ്പം ചേർത്തത്. പെയിൻ്റിങ് നന്നായി ചെയ്യും പക്ഷേ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ പോരായ്‌മ. എത്രയോ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ പക്കൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു. തനിക്കൊപ്പം ചേർന്നതോടെ അവർക്കും ഇത് പുതിയ അനുഭവമായി. നിലവിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേർ തനിക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഇതിൽ 90 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ചെയ്‌തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവരും പെയിൻ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലെ ജോലിയും അതിനൊപ്പം നടക്കും.

രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്‌തതുകൊണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്‌കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും തനിക്ക് നിരവധി മാർക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കച്ചവടം മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് വഴിയാണ്. ഒരു ചിത്രം വാങ്ങിയാൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല കച്ചവടം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും തൻ്റെ പെയിൻ്റിങ്ങുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ ലഭിച്ചു.

Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)
Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)

മ്യൂറൽ പ്രിയ എന്ന പേരിൽ വെബ്സൈറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഉണ്ട്. അതുവഴിയാണ് കച്ചവടം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത മ്യൂറൽ ചിത്രകലയിലാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് ആവശ്യക്കാരുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് പെയിൻ്റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആര്‍ട്ടുകളും ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞു. വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക പെയിൻ്റിങ്ങുകളും ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുത്തശി വരെയുള്ള ആളുകളിൽ താൻ ചെയ്‌ത പെയിൻ്റിങ്ങുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ 28നും മുത്തശിയുടെ 90നും പ്രിയ ഡിസൈൻ ചെയ്‌ത വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്.

മാച്ചിങ് ഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്. വധുവിനും വരനും ഒരേ പോലെയുള്ള ഡ്രസ്. ബന്ധുക്കൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതേ പോലെതന്നെ ഒരേപോലെയുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഇഷ്‌ടമാണ് തൻ്റേയും ഇഷ്‌ടമെന്ന് പ്രിയ പറയുന്നു. അവർ എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു അത് ചെയ്‌ത് ബിസിനസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. മിക്ക എക്‌സിബിഷനുകളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുത്തു. ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് പങ്കെടുത്തത്. മികച്ച ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അത് വഴിയും നിരവധി ഓർഡറുകൾ വരുന്നുണ്ട്.

Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)
Muralpriya Entrepreneur Priya Perumpilavu Mural Artist and Entrepreneur Engineer become an Entrepreneur
Priya Perumpilavu Becomes Muralpriya From Software Engineer to Successful Mural Artist (ETV Bharat)

ഹാൻഡ് പെയിൻ്റിങ് പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് പ്രിൻ്റിങ്ങും നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും ഒപ്പം ജ്വല്ലറി വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോട്ട്, നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഹോം ഡെക്കേഴ്‌സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മ്യൂറൽ പ്രിയയുടെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം. പല വിധത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം. അതിലൂടെ വ്യത്യസ്‌തതകൾ ഏതറ്റം വരെ കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതാണ് ആഗ്രഹം. അപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി കിടപ്പിലായ സമയത്തും ഈ പ്രവൃത്തി നിർത്താതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷവും ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്‌തി. കോർപ്പറേഷൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് എസ്. പത്മകുമാറാണ് പ്രിയയുടെ ഭർത്താവ്. വിദ്യാർഥികളായ മാളവിക പത്മകുമാർ, മാധവ് പത്മകുമാർ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

Also Read: 'ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി...'; ഈ വരികള്‍ ഉദേശിക്കുന്നതെന്ത്? ചോദ്യവുമായി ന്യായാധിപന്‍ ആര്‍എല്‍ ബൈജു

For All Latest Updates

TAGGED:

MURALPRIYA ENTREPRENEURPRIYA PERUMPILAVUMURAL ARTIST AND ENTREPRENEURENGINEER BECOME AN ENTREPRENEURPRIYA PERUMPILAVU NOW MURALPRIYA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.