ETV Bharat / state

അയ്യപ്പസംഗമത്തെ പ്രായശ്ചിത്തമായി കാണുന്നവര്‍ക്ക് അങ്ങനെയും കാണാം; പിന്തുണച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ശബരിമലയ്ക്ക് ലോക പ്രസക്തി ലഭിക്കും. സംഗമം പ്രായശ്ചിത്തമായി കാണുന്നവര്‍ക്ക് അങ്ങനെയും കാണാമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരണം.

S N D P vellapally Nadesan Ayyapa Sangamam SABARIMALA
Vellapally Natesan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 8:28 PM IST

2 Min Read

കോട്ടയം: ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തെ പിന്തുണച്ച് എസ്എന്‍ഡിപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍. അയ്യപ്പസംഗമം ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുമെന്നും പൂർണമായും പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭക്തരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ഈ പരിപാടി അത്ഭുതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ആഗോളതലത്തിൽ ശബരിമലയുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കും. ശബരിമല ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തും. ശബരിമലയുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, കേരളത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും വരുമാനം ഇതിലൂടെ കുതിക്കും. ശബരിമല വികസനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നതും പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും അപഹാസ്യമാണ്' എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു.

എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ബാലിശമായ ആരോപണമാണ്. സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം ഇപ്പോഴില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചില കുറവുകൾ ഉണ്ട്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ട്, വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ട്, സർക്കാർ അത് പരിഹരിക്കണം' എന്നും ശബരിമല കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ശബരിമലയ്ക്ക് ലോക പ്രസക്തി ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം സംഗമം പ്രായശ്ചിത്തമായി കാണുന്നവര്‍ക്ക് അങ്ങനെയും കാണാമെന്ന് അയ്യപ്പസംഗമത്തെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

എന്താണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം

ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും 'തത്വമസി' എന്ന വിശ്വമാനവികതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും അയ്യപ്പസംഗമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം വാരം പമ്പയിൽ വച്ചാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ സംഗമം നടക്കുകയെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ 75-ാം വാർഷികത്തിന്‍റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് ഈ ആഗോള കൂട്ടായ്‌മ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തരെ ഒരു വേദിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ ഏകദേശം 3,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിവിധ സെഷനുകളോടെ ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 16 നും 21 നും ഇടയിൽ നടത്താനാണ് നിലവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയാണ് അയ്യപ്പസംഗമമെന്ന് ആരോപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് പരിപാടി ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. പരിപാടിയെ വ്യവസായിക സംഗമമെന്ന് വിമർശിച്ച് ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി.

Also Read: ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വര്‍ഗീയ ശക്തികള്‍ ശ്രമിക്കുന്നു", സവര്‍ണ മേല്‍ക്കോയ്‌മയ്‌ക്ക് എതിരെയുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ പോരാട്ടം ഓര്‍മിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

S N D PVELLAPALLY NADESANAYYAPA SANGAMAMSABARIMALAVELLAPALLY NADESAN SPEAKS TO MEDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.