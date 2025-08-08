Essay Contest 2025

കറിവേപ്പില പൊടി മുതല്‍ 101 ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ വരെ; നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടാണ് സ്‌മിതയുടെ നാട്ടു വിഭവങ്ങളുടെ ഹോം മെയ്‌ഡ് രുചി - SMITHA WITH VARIETY FOOD PRODUCTS

ചക്കക്കുരു പൊടി, ഇടിച്ചക്ക പൊടി, ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ദോശ, ഇഡലി, പൂരി, ചക്ക മുള്ളു കൊണ്ടുള്ള ദാഹശമനി, ഐസ്ക്രീം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന ചക്കവിഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ സ്‌മിതയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്.

SMITHA FOODS PRODUCTS, HOMEMADE FOOD PRODUCTS
സ്‌മിത ഫുഡ്‌സ് പ്രോഡക്‌ട്‌സിലെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 5:07 PM IST

കണ്ണൂർ: സ്‌മിത ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, 'വളക്കൈ എകെജി റോഡ്' എന്ന വിലാസത്തിനപ്പുറം മധുരമൂറുന്നൊരു വിജയം കുറിച്ച കഥയുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ സ്‌കിൻ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് എന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന്, രുചിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച സ്‌മിതയുടെ ഈ കഥ, തീർത്തും സ്വാഭാവികമായൊരു വളർച്ചയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ്. സ്‌മിത ഫുഡ്‌സ് പ്രോഡക്‌ട്‌സ് എന്ന തൻ്റെ സംരംഭത്തിലൂടെയാണ് സ്‌മിത ഈ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

രുചിയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു വഴിത്തിരിവ്

ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഇഷ്‌ടമാണ് സ്‌മിതയെ ഈ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അമ്മ സൂസമ്മയുടെ കൈത്താങ്ങോടെ 2023 ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം ഇന്ന് രുചിപ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ അമ്മ സൂസമ്മയായിരുന്നു സ്‌മിതയുടെ പ്രധാന സഹായി. ചക്കയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്‌മിത, അതിൽനിന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിച്ചു തുടങ്ങി.

സ്‌മിത ഫുഡ്‌സ് പ്രോഡക്‌ട്‌സ് (ETV Bharat)

ചക്കക്കുരു പൊടി, ഇടിച്ചക്ക പൊടി, ചക്ക വരട്ടി, ചക്ക ഹൽവ, ജാം, സ്ക്വാഷ്, ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ദോശ, ഇഡലി, പൂരി, ചക്ക മുള്ളു കൊണ്ടുള്ള ദാഹശമനി, ഐസ്ക്രീം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന ചക്കവിഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ സ്‌മിതയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയുമവസാനിക്കുന്നില്ല സ്‌മിതയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ. കപ്പ പുട്ടുപൊടി, കറിവേപ്പില പൊടി, മുരിങ്ങയില പൊടി, കാന്താരി മുളക് പൊടി, ഇഞ്ചിപ്പൊടി, നെല്ലിക്കപ്പൊടി, മാങ്ങാപ്പൊടി, മധുരക്കിഴങ്ങ് പൊടി, കായപ്പൊടികൾ തുടങ്ങി മീൻ, ബീഫ് അച്ചാറുകൾ വരെ നൂറിലധികം നാടൻ വിഭവങ്ങൾ സ്‌മിത ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.

പരിശീലനത്തിലൂടെ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ

ഈ സംരംഭക യാത്രക്ക് സ്‌മിതയെ പ്രാപ്‌തയാക്കിയത് മലബാർ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിദഗ്‌ധ പരിശീലനമാണ്. ഈ അറിവ്, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും സ്‌മിതയ്ക്ക് സഹായകമായി. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസും പാക്കിങ് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കി, വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണവും പാക്കിങ്ങും പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.

കർഷക കൂട്ടായ്‌മയായ കേരള മാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സ്‌മിത, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതുമയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. തൻ്റെ ഈ അറിവ് മേഘാലയയിലെ ഒരു കർഷക കൂട്ടായ്മയുമായി പങ്കുവെക്കാനും അവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറി ജീവനക്കാർക്ക് ചക്ക മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകാനും സ്‌മിതയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

SMITHA FOODS PRODUCTS, HOMEMADE FOOD PRODUCTS
സ്‌മിത ഫുഡ്‌സ് പ്രോഡക്‌ട്‌സിലെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ചക്കവിഭവങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം

ചക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം 101 വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്‌മിത പറയുന്നു. ഇവയിൽ പലതിനും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. തളിപ്പറമ്പിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളിലേക്കാണ് സ്‌മിത പ്രധാനമായും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളും സ്‌മിതയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്. സീസൺ സമയങ്ങളിൽ പഴുത്ത ചക്കച്ചുളകൾ നേരിട്ടും സ്‌മിത വിൽക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം, ചക്കകൾ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങി, വരട്ടിയും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചും സൂക്ഷിച്ച്, സീസണല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ അനീഷാണ് സ്‌മിതയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിലും രുചിയുടെ ഈ ലോകത്ത് തൻ്റേതായൊരു ഇടം കണ്ടെത്താൻ സ്‌മിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ഒരു സംരംഭമായി വളർത്തി, വിജയം നേടിയ സ്മിതയുടെ കഥ പലർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്.

