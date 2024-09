ETV Bharat / state

വിലക്ക് മറികടന്ന് ചെറു മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കല്‍ വ്യാപകം; നിയന്ത്രണമുള്ളത് 58 ഇനം മത്സ്യങ്ങള്‍ക്ക് - Small fishes catched from sea

By ETV Bharat Kerala Team

Small fished catched from sea even a ban exist on catching 58 type fishes ( ETV Bharat )