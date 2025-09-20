ഗാന്ധിനഗർ എസ്എംഇ സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം അസ്ഥികൂടം; സ്ഥലത്ത് പരിശോധന
ഈ പ്രദേശം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ. സ്ഥലത്ത് ഫൊറൻസിക് പരിശോധന.
Published : September 20, 2025 at 2:55 PM IST
കോട്ടയം: ഗാന്ധിനഗർ എസ്എംഇ സ്കൂളിന് പിന്നിലെ മൈതാനത്തിന് സമീപം അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എത്തിയ കുട്ടികളാണ് ആദ്യം അസ്ഥികൂടം കണ്ടത്. പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരടക്കം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സന്ധ്യകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നാട്ടുകാരാരും വരാറില്ല. മാത്രമല്ല, തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് റോഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നുവേണമെങ്കിലും, ആർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രദേശം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഭയമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
''പല തവണ പരാതികള് നൽകിയെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തോ അധികൃതരോ ഗൗരവമായെടുത്തില്ല. മതിൽകെട്ടി സ്കൂളിനെ സുരക്ഷിതമാക്കണം. റോഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആർക്കും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രദേശം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്'' - പ്രദേശവാസി ആരോപിച്ചു.
മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ അടുത്തായാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റോഡിന് അപ്പുറത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രവും ഉണ്ട്. സദാസമയവും തിരക്കുള്ള കോട്ടയം മെഡിക്കൻ കോളജ് ബൈപാസിനോട് ചേർന്നാണ് ഗ്രൗണ്ടും ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള കുറ്റിക്കാടും. റോഡിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം തലയോട്ടിയും അസ്ഥിയുടെ ഭാഗങ്ങളും കൂടുതൽ പരിശോധനക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയുടെ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് മാറ്റും.
സമാന സംഭവം പത്തനംതിട്ടയിലും കാസർകോടും
റാന്നി പെരുനാട് കൂനംകരയിലുള്ള റബർ തോട്ടത്തിലാണ് തലയോട്ടി ഉള്പ്പെടെയുള്ള അസ്ഥികൂട ഭാഗങ്ങള് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ജനവാസ മേഖല അല്ല. ഒന്നര വർഷമായി റബർ തോട്ടം ടാപ്പിങ് നടത്താതെ കിടന്നിരുന്നതിനാൽ തോട്ടത്തിലേക്ക് ആരും എത്താറില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ മരം മുറിക്കാനായി എത്തിയവരാണ് തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗം കാണുന്നത്. തുടർന്ന് പൊലീസില് വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ റബർ തോട്ടത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്ഥികള് കണ്ടെത്തി.
കാസർകോട് ചിറ്റാരിക്കാല് ഇരുപത്തഞ്ചിയിൽ കിണര് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മനുഷ്യ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറിലാണ് അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തിയത്.
വീട്ടില് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര് കിണര് വൃത്തിയാക്കാന് ഏല്പിച്ച തൊഴിലാളികള് ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടത്. ഇതോടൊപ്പം ഒരു ആധാര് കാര്ഡും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഷൂസിന്റെയും ഭാഗങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നു. കിണറിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കടുമേനിയിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം മുൻപ് കാണാതായ യുവാവിന്റേതാണെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്.
