എറണാകുളം: വയനാട് പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥി സിദ്ധാർഥിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ കെട്ടിവച്ച നഷ്ടപരിഹാരത്തുക പിൻവലിക്കാൻ കുടുംബത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല അനുമതി. എന്നാൽ, ഈ ഏഴുലക്ഷം രൂപ പിൻവലിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പീലിലെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർത്തെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല.
നഷ്ടപരിഹാരവും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ട ഏഴുലക്ഷം രൂപ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ കോടതിയിൽ കെട്ടിവച്ചിരുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിടാൻ കമ്മിഷന് നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ സിദ്ധാർഥിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ തുക നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ വാദിച്ചു.
സിദ്ധാർഥിൻ്റെ മരണം
പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ജെ എസ് സിദ്ധാർഥിനെ 2024 ഫെബ്രുവരി 18-നാണ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലെ കുളിമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ കേസിൻ്റെ ഗതി മാറി. സിദ്ധാർഥിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റതിൻ്റെ ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തി.
വലൻ്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ചില വിദ്യാർഥിനികളോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണ് സിദ്ധാർഥിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഫെബ്രുവരി 15, 16 തീയതികളിലായി സിദ്ധാർഥിനെ ഹോസ്റ്റലിലെ മുറികളിലും കോമ്പൗണ്ടിലുമായി നഗ്നനാക്കി ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 29 മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി മർദിക്കുകയും ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് സിദ്ധാർഥിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
അന്വേഷണവും തുടർനടപടികളും
സിദ്ധാർഥിൻ്റെ മരണത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ സർക്കാർ കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറി. റാഗിങ്, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി സിബിഐ 20 പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
വിദ്യാർഥികളെ കൂടാതെ, കോളജ് ഡീൻ എം കെ നാരായണൻ, അസിസ്റ്റൻ്റ് വാർഡൻ ഡോ. ആർ കാന്തനാഥൻ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്നത്തെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
റാഗിങ് വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റാഗിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സിദ്ധാർഥിൻ്റെ മരണം വലിയ ചർച്ചയായത്. റാഗിങ് വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ കർശനമായ നടപ്പാക്കലിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
