കണ്ണൂർ: മലയാളികളുടെ മഹോത്സവമായ ഓണത്തിന്റെ ഐതീഹ്യം മഹാബലിയുടെ കഥയുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായത് കൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെങ്ങും മഹാബലി സ്മരണ നിറയുന്ന സമയമാണ് ഓണക്കാലം. മഹാബലിയുടെ ചിത്രം വച്ച് ഓണ വിപണനം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് നാടു മുതല് നഗരം വരെ. അത് വസ്ത്ര ശാലയുടെ പരസ്യമായാലും ചെരിപ്പിന്റെ പരസ്യമായാലും ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ പരസ്യമായാലും ഹോട്ടലുകളുടേയോ കാറ്ററിങ് സെന്ററിന്റേയോ പരസ്യമായാലും വിപണനത്തിന് മാവേലി വേണം.
ഓണം അടുത്തതോടെ മഹാബലിയുടെ വീദൂഷക വേഷം കേരളമാകെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. മഹാബലിയെ കോമാളിവേഷം ധരിപ്പിക്കുന്നതില് സര്ക്കാര് - സ്വകാര്യ വ്യത്യാസമില്ല. സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിലും ബോര്ഡുകളിലും വരെ മഹാബലിയുടെ വിദൂഷക വേഷം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മലയാളിയുടെ ഓണ സങ്കല്പ്പങ്ങളില് നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന മാവേലിയുടെ രൂപം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി വക്രീകരിച്ച് വരുന്നത് ഗൗരവമായി കാണുകയാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം മലയാളികള്. എഴുത്തുകാരും ചിന്തകരും രാജവംശങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരും കലാകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരുമൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തില് ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ്.
ബ്രണ്ണന് കോളജിലെ മുന് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും ഗ്രന്ഥകാരനും ചിത്ര കലാ നിരൂപകനുമായ ദാസന് പുത്തലത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് മലയാളികളുടെ മനസില് പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മഹാബലിയുടെ തെളിമയുള്ള ചിത്രത്തെ അപ്പാടെ മായ്ച്ചു കളയുകയും മറ്റൊരു തരത്തില് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. "ദേവന്മാര്ക്ക് വരെ ഭീഷണിയായിരുന്ന അസുര ചക്രവര്ത്തിയായ മഹാബലി പുരാണ കഥാപാത്രമെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ധീരനും ദാനശീലനും മികച്ച ഭരണാധികാരിയുമെന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മള് അറിഞ്ഞത്.
മലയാളികള് മഹാബലിയെ മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ്. അതിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ രൂപമാണ് മഹാബലിയെന്ന് കേള്ക്കുമ്പോള് മലയാളികളുടെ മനസിലേക്കെത്തുക. എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധീര യോദ്ധാവിനെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഹോട്ടലുകള് മുതല് സകല കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള് വരെ മത്സരിക്കുകയാണിന്ന്. കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മഹാബലിയുടെ ഇമേജിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമേ മലയാളിയുടെ മനസിലേക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മഹാബലിയുടെ ചിത്രം പതിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. കുടവയറും ഉന്തിയ കണ്ണും കൊമ്പന് മീശയും പാളത്തൊപ്പിയും ഒക്കെയായുള്ള മഹാബലിയുടെ വികല ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവുമൊടുവില് ഷൂസ് വരെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. “
ടൂ വിലറിന്റേയും കാറുകളുടേയും കിടക്കകളുടേയും പരസ്യത്തില് വരെ മഹാബലിയുടെ വികൃത രൂപം ആണ് വിപണനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുടവയറും കൊമ്പൻ മീശയും ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും ഓലക്കുടയും പാളത്താറുമായി വികൃത വേഷക്കാരനായാണ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ചിത്രങ്ങളിലും പരസ്യ ബോർഡുകളിലും പോസ്റ്ററുകളിലുമൊക്കെ മഹാബലിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
പ്രജാക്ഷേമ തത്പരനായ ചക്രവർത്തിയാണ് മഹാബലിയാണെന്നാണ് സങ്കൽപം. എന്നാൽ കോമാളി വേഷക്കാരനായി മഹാബലിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഴശ്ശി രാജവംശത്തിലെ പുതിയ തലമുറക്കാരനായ കേരള വര്മ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. "പൊതുവേ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരും ഒക്കെയാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞ് പോന്നത്.
പുരാണ കഥാപാത്രമെങ്കിലും മഹാബലിയും അതി ബലവാനും ജനക്ഷേമ തത്പരനും ധീരനുമായ ചക്രവര്ത്തിയെന്നാണ് കേട്ടറിവ്. ഇന്ന് പലരും മഹാബലിക്ക് ചാര്ത്തിക്കൊടുക്കുന്ന രൂപം ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള്ക്ക് ഇണങ്ങുന്നതല്ല. കുട വയറൊക്കെയുള്ള വികൃത വേഷത്തില് മാവേലിയെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണുന്നത് വേദനാകരമാണ്. “
ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ: ദാനശീലം കൊണ്ടും പരാക്രമം കൊണ്ടും ദേവലോകത്തിന് നിത്യ ഭീഷണി ഉയർത്തിയ രാജാവാണ് മഹാബലി എന്നാണ് സങ്കൽപം. ദേവേന്ദ്രൻ്റെ കീർത്തിക്ക് മങ്ങലേൽക്കുകയും മാവേലിക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ആശ്രിതവത്സലനായ മഹാവിഷ്ണു വാമനൻ്റെ രൂപമെടുത്ത് മഹാബലിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. മാവേലി മഹായത്നത്തിന് തുടക്കമിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു വാമനൻ്റെ വരവ്. ഒരു പാവം ബ്രാഹ്മണൻ വന്നെന്നറിഞ്ഞ് മഹാബലി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു.
എനിക്ക് അത്യാഗ്രഹമൊന്നുമില്ല വെറും മൂന്നടി മണ്ണ് മാത്രം മതിയെന്ന് വാമനൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എടുത്തോളൂ എന്ന് ദാനശീലനും അഭിമാനിയുമായ മാവേലി പറഞ്ഞപ്പോൾ വാമനൻ തൻ്റെ വിശ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടു. രണ്ട് കാലടി വച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയും സ്വർഗവും അളന്നു.
പിന്നെ കാലടി വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഇനിയെന്ത് എന്ന് വാമനൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മൂർദ്ധാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാവേലി തല കുമ്പിട്ടു. അതോടെ മഹാബലി പാതാളത്തിലേക്ക്. ദു:ഖിതനായി പാതാള ലോകത്തേക്ക് യാത്രക്കൊരുങ്ങിയ മഹാബലിയിൽ മനസലിഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു. " കാലമൊരാണ്ടിലൊരു ദിവസം, വന്ന് മാനുഷരെ കണ്ടുകൊൾവാൻ, ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണത്തിൻ നാൾ, ഭംഗ്യാ വരിക",
അങ്ങനെ സ്വന്തം പ്രജകളെ കാണാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണനാളിൽ മാവേലി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്ന സങ്കൽപത്തിലാണ് നാം ഓണം കൊണ്ടാടുന്നത്.
മറുവാദങ്ങള്: പരശുരാമാവതാരം വാമനാവതാരത്തിന് ശേഷമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തിലെ മാവേലിക്കഥ തന്നെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലേത് പോലെ കേരളത്തിലും വര്ഷാരംഭം മേടത്തില് വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ചും വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഓണനാളുകളിലുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവര് വാദിക്കുന്നത്. തിരുവോണ നാളില് മണ്ണും ചാണകവും കൊണ്ട് തൃക്കാക്കരയപ്പനെയുണ്ടാക്കി പൂക്കളമിട്ട് അടനിവേദ്യം സമര്പ്പിക്കുന്നത് തൃക്കാക്കരയിലെ വാമനമൂര്ത്തിയ്ക്കാണ്, മഹാബലിയ്ക്കല്ല എന്ന വാദവും ശക്തമാണ്.
അവരും മഹാബലിയെന്ന ചക്രവര്ത്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നീതിമാനും സത്യ സന്ധനും ധര്മ്മിഷ്ഠനുമായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഷ്ടമ സ്കന്ദത്തിലെ മഹാബലി പുരാണം വച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മഹാബലിയുടെ സാമ്രാജ്യം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണെന്നും നര്മ്മദാ തീരത്തെ ഭൃഗു കച്ഛമെന്ന ദേശത്ത് അദ്ദേഹം അശ്വമേധ യാഗങ്ങള് നടത്തിയെന്നുമൊക്കെ ഈ വാദക്കാര് പറയുന്നു. പക്ഷേ അവരും പ്രജാക്ഷേമ തത്പരനായ മഹാബലി ചക്രവര്ത്തിയുടെ രൂപം ഇത്തരത്തിലല്ല എന്ന് ആവര്ത്തിക്കുന്നു.
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അതിരുകള്: മാവേലിയെ വിദൂഷക വേഷം കെട്ടിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായില്ലെന്ന് സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകര് പറയുന്നു. രണ്ട് ദശകത്തിനിപ്പുറം ആണ് ഇത്തരം രീതി വ്യാപകമായിത്തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മലയാളികളുടെ നര്മ്മ ബോധം, ഹാസ്യ പരിഹാസങ്ങളോടുള്ള പ്രതിപത്തി എന്നിവയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് വരച്ച കോമഡി കാരിക്കേച്ചര് പിന്നീട് കൂടുതല് വക്രീകരിക്കപ്പെടുകയും മാവേലിയുടെ യതാര്ത്ഥ രൂപമെന്ന മട്ടില് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവരുടെ നിരീക്ഷണം. എന്നാല് ഇത് തിരുത്താന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ശ്രമം ഉണ്ടായില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിശാലമായ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്രത്തിന് ഇരയായി മാവേലിയുടെ രൂപവും വര്ഷം കഴിയും തോറും കൂടുതല് കൂടുതല് വക്രീകരിക്കപ്പെട്ടു വരികയാണ്.
മഹാബലിയെ ഇപ്രകാരം വിചിത്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതില് മനംനൊന്ത് തിരുവിതാം കൂര് രാജാവായിരുന്ന ഉത്രാടം തിരുനാള് മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ ആജാന ബാഹുവായ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ മഹാബലിയുടെ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതിനും വലിയ പ്രചാരം കിട്ടിയില്ല. തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, കോട്ടയം രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത രൂപം മഹാബലിക്കെങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് കലാ നിരൂപകര് ചോദിക്കുന്നു. കരുണാമയനായ ധർമ്മത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയ ചക്രവർത്തി എന്ന നമ്മുടെ സങ്കൽപത്തിന് യോജിച്ച മറ്റൊരു രൂപ മാറ്റത്തിന് സാംസ്കാരിക കേരളം മുൻകൈയ്യെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ എന്ന് കവി എഴുതിയത് കൊണ്ട് മാവേലിയെ കുടവയറാനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യുക്തി സഹമല്ലെന്ന വാദം ശക്തമാണ്. കുടവയറും ദുർമേദസും പോരാളിയായ ചക്രവർത്തിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല. മാവേലിക്ക് ഇത്തരമൊരു വേഷവും രൂപവും നൽകിയതിന് പിന്നിൽ ആര്യ വർഗാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഗൂഢലക്ഷ്യവുമുണ്ടാകാമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. മലയാളികളുടെ മനസിനെ ഇത്രയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഘോഷം എന്ന നിലയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മഹാബലി രൂപവുമായി നാം ഓണം കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഈ ഓണക്കാലത്തെങ്കിലും മഹാബലിക്ക് കേരളീയമായ നല്ലൊരു രൂപം നൽകാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതാണ്.
