കുമ്പള മൈം വിവാദം: 'കുട്ടികൾ തമ്മിലടിക്കണോ?' വി ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ; ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം
ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം രാജ്യതാൽപര്യമനുസരിച്ചാണ്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിക്കും അധികാരമില്ലെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ
കാസർകോട്: കാസർകോട് കുമ്പള ജിഎച്ച്എസ്എസിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല മൈം അവതരിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിലടിക്കണം എന്നാണോ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.
അധ്യാപകനെ ക്രൂശിക്കാം എന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി വിചാരിക്കേണ്ട. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം രാജ്യതാൽപര്യമനുസരിച്ചാണ്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിക്കും അധികാരമില്ലെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ ആളാണ് വി ശിവൻകുട്ടി എന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്ര വലിയ സ്വർണപ്പാളി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി? കേരള പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ മാത്രം പ്രതിയാക്കി തടിതപ്പാനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ഒരു വിഹിതം പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. പ്രതിപക്ഷം വിഷയത്തിൽ പരിപൂർണ തൃപ്തരാണോ? കെ സി വേണുഗോപാൽ മറുപടി പറയണമെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പഭക്തനാകുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെ എതിർക്കാത്തതിലും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശബരിമലയിലെ ക്യാമറകൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അവർ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ഈ ധൈര്യം എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നും ആരാഞ്ഞു. ഇത്ര വലിയ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത് സംശയാസ്പദമാണെന്നും പോറ്റി എന്തു പറയണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
കുമ്പളയിലെ വിവാദ മൈം അവതരണത്തിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കലോത്സവം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിൽ അധ്യാപകർക്കെതിരെ വിമർശനം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. അധ്യാപകരോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാസർകോട് കുമ്പള ജിഎച്ച്എസ്എസിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനിടെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള മൈം അവതരിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച മൈമിങ് ഷോ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, പലസ്തീൻ പതാകകളും ഫോട്ടോകളും ഉയർത്തി വിദ്യാർഥികൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇടപെട്ട് കർട്ടൻ താഴ്ത്തി മൈമിങ് നിർത്തിവെച്ചു. മൈമിങ് തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
