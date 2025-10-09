'ഹാൽ' സിനിമ വിവാദം: സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി
ബീഫ് ബിരിയാണി, ധ്വജ പ്രണാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന സെൻസർ ബോർഡ് നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെയാണ് ഹർജി. സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ നടപടി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലംഘനമെന്നാണ് നിർമാതാക്കളുടെ വാദം. റിലീസ് വൈകുന്നത് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും.
Published : October 9, 2025 at 7:47 PM IST
എറണാകുളം: ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ ഹാൽ സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ നിർമാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടി. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കകം (14.10.25) മറുപടി അറിയിക്കാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി. ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗവും, ധ്വജ പ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട് എന്നീ പരാമർശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ.
ഇതിനെതിരെയാണ് നിർമാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സെൻസർ ബോർഡ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിർമാതാക്കളുടെ ആക്ഷേപം. 15 സീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രം സിനിമയ്ക്ക് പ്രദർശനം അനുമതി നൽകാം. സീനുകൾ മാറ്റി വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രം കാണാനാകുന്ന 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാമെന്നായിരുന്നു സെൻസർ ബോർഡ് മറുപടി. റിവൈസിങ് കമ്മിഷനും സമാനമായ നിലപാടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്.
തുടർന്നാണ് നിർമാതാക്കൾ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രംഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പതിനഞ്ചോളം സീനുകൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്നുമാണ് നിർമാതാക്കൾക്ക് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനം അനുമതി നൽകുന്നതിൽ സിബിഎഫ്സി (Central Board of Film Certification) കാലതാമസം വരുത്തിയതു മൂലം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വൈകും. അത് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ നിർമാതാക്കളുടെ വാദം.
ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ നടപടിയെന്നും നിർമാതാക്കൾ ഹർജിയിലൂടെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹാൽ സിനിമയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കാൻ സെൻസർ ബോർഡ് മുന്നോട്ട് വച്ച നിർദേശങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രംഗങ്ങളുടെയും ഡയലോഗുകളുടെയും എണ്ണം 19 കട്ടുകൾ വരെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന രംഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ 'ബീഫ് നിരോധന' വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചു. രാഖി, ഗണപതിവട്ടം തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും സിനിമയിൽ നായിക പർദ ധരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സെൻസർ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി നിർമാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഈ നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ നൽകാനാകൂ എന്ന നിലപാടാണ് സെൻസർ ബോർഡ് സ്വീകരിച്ചത്.
ഇത് സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ സെൻസർ ബോർഡ് ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ പ്രതികരണം. ജെവിജെ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഹാൽ, ഷെയ്ൻ നിഗമിൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നവാഗതനായ വീര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ നിഷാദ് കോയയുടേതാണ്; നായികയായി എത്തുന്നത് സാക്ഷി വൈദ്യയാണ്.
സിനിമ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 12നായിരുന്നുവെങ്കിലും സെൻസറിങ് വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ കാലതാമസം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നിർമാതാക്കളുടെ വാദം. കോടികൾ മുടക്കി എടുത്ത ചിത്രത്തിനുമേൽ സെൻസർ ബോർഡ് കട്ടിങും ഷേവിങും നടത്തുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി. കുരുവിള പ്രതികരിച്ചു.
സിനിമ നൽകുന്ന സന്ദേശത്തെ സെൻസർ ബോർഡ് ഭയപ്പെടുകയാണ്, പുതിയ തലമുറ സിനിമ കാണാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും സംവിധായകൻ ആരോപിക്കുന്നു. സമയബന്ധിതമായി സെൻസറിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സെൻസർ വിവാദങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയതല്ല; മുൻപും രാഷ്ട്രീയപരമായോ സാംസ്കാരികപരമായോ സെൻസിറ്റീവായ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമകൾക്ക് സെൻസറിങ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബീഫ് നിരോധനം, പർദ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ സമീപനം രാജ്യമെമ്പാടും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിനിമയുടെ സാംസ്കാരികപരമായ പ്രസക്തിയെയും സാമൂഹിക വിമർശനങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും. ചൊവ്വാഴ്ച സെൻസർ ബോർഡ് നൽകുന്ന മറുപടിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഹാൽ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം സാധ്യതകൾ. കൂടാതെ, ഈ കേസ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിധി എത്രത്തോളമെന്ന് നിർവചിക്കുന്നതിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായേക്കാം.
Also Read:- 'ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തീർത്ത മോഹന്ലാല്, പിന്നെ വിയറ്റ്നാം ടൂർ'; പുലിമുരുകനിലെ സ്റ്റണ്ട് സീനിനെക്കുറിച്ച് വൈശാഖ്