ETV Bharat / state

നടി ഷീലയ്ക്കും ഗായിക പി കെ മേദിനിക്കും വയോജന പുരസ്കാരം

മികച്ച കോർപറേഷനായി കൊച്ചിയെയും മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി കാസർകോടിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു

SOCIAL JUSTICE DEPARTMENT LIFETIME ACHIEVEMENT HONORS SENIOR CITIZEN WELFARE KERALA STATE AWARDS
Senior Citizen Awards for Sheela and P K Medini (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ആജീവനാന്ത സംഭാവനകൾക്ക് നടി ഷീലയ്ക്കും ഗായിക പി കെ മേദിനിക്കും വയോജന പുരസ്കാരം. വയോജന ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് വയോജന കമ്മിഷൻ അംഗം കൂടിയായ അമരവിള രാമകൃഷ്ണനെ പ്രത്യേകാദരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തതായി സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ആജീവനാന്ത സംഭാവനക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തുക.

ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ആദ്യ വയോജന സൗഹൃദ നഗരമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച കൊച്ചി കോർപറേഷനാണ് മികച്ച കോർപറേഷനുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും വയോജന സൗഹൃദ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനമികവിന് കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വയോജന സൗഹൃദ പ്രവേശനമാർഗങ്ങൾ, കാത്തിരിപ്പ് മുറികൾ, ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ, കുടിവെള്ള സൗകര്യം, ശുചിമുറികൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാതിൽപ്പടി സേവനത്തിലും കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലുമുള്ള മികവോടെ വയോജന സൗഹൃദ നഗരസഭയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയെ മികച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തുക. മൊബൈൽ ആരോഗ്യ ക്ലിനിക് സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും വയോജനങ്ങൾക്കായി വിജ്ഞാനത്തിനും വിനോദത്തിനും ഹാപ്പിനെസ് കോർണർ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്ത മാനന്തവാടിയെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായും (ഒരു ലക്ഷം രൂപ പുരസ്കാരം) തെരഞ്ഞെടുത്തു. വയോജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ്, വാർഡുകളിൽ വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ, വയോജന പാർക്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച ഒളവണ്ണയെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായും (ഒരു ലക്ഷം രൂപ പുരസ്കാരം) തെരഞ്ഞെടുത്തു. കണ്ണൂരിലെ ദയ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഖിദ്‌മ തണൽ സ്നേഹവീടിനാണ് മികച്ച എൻജിഒക്കുള്ള പുരസ്കാരം.

നാഷനൽ സർവീസ് സ്കീം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ വൃദ്ധസദനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് 'തിരികെ' എന്ന ജില്ലാതല പദ്ധതിയും, വയോജനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കലും ഉപജീവനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഉറപ്പാക്കുന്ന 'കൂടെ' പദ്ധതിയും പോലുള്ള മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, മികച്ച മെയിൻ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണലിനുള്ള പുരസ്കാരം തൃശൂർ മെയിൻ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണൽ നേടി. അര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പുരസ്കാരത്തുക. മികച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനത്തിന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയ, മാതൃകാ സായംപ്രഭാ പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനു കീഴിലെ കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് സായംപ്രഭാ ഹോമിനാണ് മികച്ച സർക്കാർ വൃദ്ധസദനം/സായംപ്രഭാ ഹോം മേഖലക്കുള്ള പുരസ്കാരം.

അര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ സമ്മാനം. കല-സാഹിത്യം-സംസ്കാരം മേഖലയിൽ വിഖ്യാത കഥാപ്രസംഗ കലാകാരനായ തൃക്കുളം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെയും, പൂതംകളി കലാരംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ അമ്പലപ്പടിക്കൽ നാരായണനെയും പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാൽ ലക്ഷം രൂപ വീതമാണീ പുരസ്കാരങ്ങൾ. കായികമേഖലയിലെ മികവിന് ഇൻ്റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അയോധ്യ, നാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗെയിംസ് ധർമശാല തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കായിക അരങ്ങുകളിൽ മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഇരവി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ബ്രൂണെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓപൺ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, മലേഷ്യൻ ഇൻ്റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓപൺ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ഗോവ റിവർ മാരത്തൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര കായികവേദികളിൽ സമ്മാനിതനായ വി വാസു എന്നിവർക്ക് പുരസ്കാരം നൽകും.

കാൽ ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിൻ്റെ വയോജന പുരസ്കാരങ്ങൾ. കാഷ് അവാർഡിനൊപ്പം പ്രശസ്തിപത്രവും മെമൻ്റോയും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ. ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല വയോജനദിനാചരണ ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

Also Read:- മലയണ്ണാൻ, കുരങ്ങ്, കാട്ടുപന്നി, ആന പ്രധാന പ്രശ്‌നക്കാര്‍; വനം വകുപ്പിന്‍റെ യജ്ഞത്തിൽ പരാതി പ്രവാഹം

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL JUSTICE DEPARTMENTLIFETIME ACHIEVEMENT HONORSSENIOR CITIZEN WELFAREKERALA STATE AWARDSKERALA GOVERNMENT AWARDS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.