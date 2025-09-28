കുടുംബശ്രീ യോഗം ഇനി അയൽവീട്ടിലല്ല, സഞ്ചരിക്കുന്ന കോണ്ഫറൻസ് ഹാളും സൗജന്യ യാത്രയും; ഷീ ബസ് ഏറ്റെടുത്ത് പെരുവള്ളൂർ
സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഷീ ബസ് ഇനി പെരുവള്ളൂരിന് സ്വന്തം. അയൽക്കൂട്ട യോഗങ്ങളും ചേരാം. വിദ്യാർഥികള്ക്കും സൗകര്യം. ഏറ്റെടുത്ത് നാട്ടുകാർ.
മലപ്പുറം: വനിതകൾക്കു സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഷീ ബസ് ഏറ്റെടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത്. വനിതകൾക്കു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം എന്നു മാത്രമല്ല, ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം പ്രവർത്തകർക്ക് യോഗം ചേരാനും ബസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ആയും ബസ് ഓട്ടം തുടരും.
പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. അബ്ദുൽ കലാം മുമ്പ് മറ്റു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർക്കൊപ്പം ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കു സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഷീ ബസ് കണ്ടതാണ് പെരുവള്ളൂരിലെ ഷീ ബസിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കു പ്രചോദനമായത്.
പ്രസിഡൻ്റ് കെ അബ്ദുൽ കലാം, വൈസ് പ്രിസഡൻ്റ് ആയിഷ ഫൈസൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷീ ബസിൻ്റെ പരീക്ഷണ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയിരുന്നു. പെരുവള്ളൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ് എംഎൽഎ ബസ് നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.
ദിവസവും ആറു ട്രിപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാകുക. പരമാവധി 110 കിലോമീറ്റർ സർവീസാണു ലക്ഷ്യം. ബസിൽ തത്കാലം പുരുഷ ഡ്രൈവറാണ് ഉണ്ടാകുക. കണ്ടക്ടറും ക്ലീനറുമില്ല. വനിതാ ഡ്രൈവറെ ലഭിക്കും വരെ മാത്രമായിരിക്കും പുരുഷ ഡ്രൈവറുടെ സേവനം.
100 വനിതകൾക്ക്, പഞ്ചായത്ത് വൈകാതെ ഡ്രൈവിങ് പരിശീലനം നൽകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കൂർ സാധാരണ സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ല. ഈ സമയത്താണ് യോഗം ചേരാനായുള്ള സർവീസ്. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെത്തും. ആ സമയത്തു ബസിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കു യോഗം ചേരാം. പഞ്ചായത്ത് -സർക്കാർ പദ്ധതികളും മറ്റും ബസിലെ എൽസിഡി പ്രോജക്ടർ വഴി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നാട് ആഘോഷമാക്കി.
പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പല സ്കൂളുകളിലേക്കും ബസ് റൂട്ട് സര്വീസുകള് തുടങ്ങിയതില് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒരുപോലെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കിലോമീറ്ററുകള് നടന്നു വരുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ഹയർസെക്കൻ്ററി സ്കൂള് അധ്യാപിക പറയുന്നു. മറ്റ് ബസുകളിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെടാതെ സൗജന്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകാന് പറ്റുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസമാണെന്നും വിദ്യാർഥികള് പറയുന്നു.
"ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് പദ്ധതി ഏറെ സഹായകമാണ്. പെരുവള്ളൂരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ബസ് റൂട്ടുകള് ഇല്ല. അവിടെയാണ് ഷീ ബസ് സഹായമാകുന്നത്. വൈകിട്ട് ഏറെ വൈകിയും ബസ് ലഭിക്കാതെ നില്ക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാന് കഴിയും. ഏകദേശം ആയിരത്തോളം വിദ്യാര്ഥികള് പഠിക്കുന്ന ഇവിടത്തേക്ക് ബസ് റൂട്ട് നല്കിയതില് സന്തോഷം." അധ്യാപികയായ ജസ്ന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
